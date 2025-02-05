Украина стала лидером по числу ходатайств о предоставлении убежища во Франции в 2024 году. Всего заявления подали более 13 тысяч украинцев. Это следует из опубликованных накануне данных Министерства внутренних дел Франции, обратил внимание RTVI.

Спрос украинцев на убежище во Франции в 2024 году резко вырос — в четыре раза по сравнению с 2023-м. Таким образом Украина заняла первое место по числу граждан, которые обратились с подобной просьбой к французским властям (всего 13 608 обращений, из которых 13 353 были поданы в первый раз). С 2018-го по 2023 год большинство заявок поступало от граждан Афганистана.

По данным Европейского агентства по вопросам убежища, за первое полугодие прошлого года украинцы чаще всего подавали ходатайства на защиту во Франции (50% от всех обращений), Польше (21%) и Италии (7%).

Среди 10 стран, чьи граждане чаще остальных запрашивали у французов убежище в 2024 году, Россия отсутствует. А в 2023 году она в этот рейтинг попала — тогда французские чиновники зафиксировали 4 158 первичных заявлений, поданных россиянами.

Общее число заявлений, включая повторные, на предоставление укрытия во Франции в 2024 году сократилось на 5,5% (157 947 против 167 056 в 2023-м). Впрочем, оно все равно остается на высоком уровне за последние шесть лет: например, в 2022 году было подано 155 773 ходатайства.

В целом за 2024 год количество заявлений на убежище в страны Евросоюза, Норвегию и Швейцарию снизилось на примерно 12% (1,008 млн первичных обращений). Для сравнения, в 2023 году было зафиксировано 1,14 млн заявок, а в 2022 году — около 965 тысяч.

Чаще других в прошлом году укрытие в европейских странах искали мигранты из Сирии (15%), Афганистана (8,7%), Венесуэлы (7,3 %) и Турции (5,5 %). Сирийцы, афганцы и турки больше всего были заинтересованы в Германии.

ФРГ же и стала лидером по количеству полученных заявлений о предоставлении убежища в 2024 году. Далее за ней следуют Испания, Франция и Италия. В конце списка оказалась Венгрия с всего 29 заявками.

Однако в Германии, по данным МВД страны, число подобных ходатайств в 2024 году сократилось на 34% (213 499 против 322 636 в 2023-м). Эту новость одобрила министр внутренних дел Нэнси Фезер. В преддверии парламентских выборов 23 февраля в ФРГ активно ведутся дебаты по вопросу миграции.