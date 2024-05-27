В окрестностях города Орск Оренбургской области упал дрон, сообщило РИА Новости со ссылкой на правительство региона. По данным провоенных телеграм-каналов, целью атаки была радиолокационная станция (РЛС). Это первый официально подтвержденный случай, когда украинский БПЛА долетел до Оренбургской области. Беспилотник пролетел рекордное расстояние от линии фронта — свыше 1,5 тыс. км.

О падении дрона под Орском, который находится на границе с Казахстаном, 26 мая сообщили ORSK.RU и «Урал56.ру» со ссылкой на источники. По информации изданий, в результате атаки пострадавших и погибших, а также серьезных разрушений инфраструктуры нет.

«Урал56.ру» пишет, что возможной целью беспилотника был некий военный объект.

В понедельник, 27 мая, правительство Оренбургской области подтвердило падение дрона под Орском.

«Инцидент произошел под Орском, гражданские объекты не пострадали, угрозы жителям не было», — сказал собеседник РИА Новости, добавив, что инцидент произошел 26 мая.

В сообщении оренбургских властей не уточняется, где именно произошло падение дрона. По данным «Урал56.ру», беспилотник обнаружили примерно в 30 км от Орска на территории Новоорского района.

Ранее оренбургские власти не сообщали о падении дронов на своей территории. С января 2023 года в области действует запрет на использование беспилотников.

От Орска до границы с Украиной около 1,5 тыс. км по прямой. «Военный осведомитель» уточняет, что реальное расстояние, которое должен пролететь БПЛА до этого города, еще больше, поскольку ему пришлось либо облетать часть территории северного Казахстана, либо нарушать его воздушное пространство. До этого самым удаленным от украинских позиций населенным пунктом, подвергшимся атаке беспилотников, был башкирский Салават (около 1,4 тыс. км по прямой до границы с Украиной) — 9 мая дрон атаковал расположенный там завод «Газпром нефтехим».

Новая попытка атаковать российскую РЛС

«ЕАН Оренбург» пишет, что БПЛА упал в районе села Горьковское. «Рыбарь» утверждает, что дрон был перехвачен неподалеку от радиолокационной станции, расположенной вблизи этого населенного пункта. Как отмечает «ЕАН Оренбург», речь идет об РЛС нового поколения «Воронеж-М», которая входит в российскую систему предупреждения о пусках ракет противника. «Военный осведомитель» и «Рыбарь» утверждают, что целью атаки была именно эта станция.

О том, что дрон пытался атаковать РЛС в окрестностях Орска, также сообщила «Украинская правда» со ссылкой на источник в Главном управлении разведки Минобороны Украины. В заявлении собеседника утверждается, что дрон преодолел более 1,8 тыс. км, установив «новый рекорд» по пройденному расстоянию. Была ли станция поражена в результате атаки, не уточняется.

Власти России и Украины официально не комментировали сообщения о попытке дрона атаковать РЛС «Воронеж-М».

Если целью дрона действительно была радиолокационная станция, то это уже вторая за последнюю неделю подобная атака. Ранее сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин и военкоры сообщили, что ВСУ нанесли удар по РЛС «Воронеж-ДМ», расположенной в окрестностях Армавира Краснодарского края. По данным провоенных телеграм-каналов, станция была повреждена в результате атаки 23 мая.

«Воронеж-ДМ» — радиолокационная стационарная станция большой дальности, предназначенная для обнаружения баллистических и крылатых ракет, космических и аэродинамических объектов. Дальность ее работы — до 6 тыс. км по горизонту и до 8 тыс. км по вертикали. Она способна одновременно контролировать до 500 объектов.

«Если оставить всё без ответа, использование украинскими формированиями западного ракетного вооружения по старым российским территориям, в том числе стратегическим объектам, станет вопросом времени», — прокомментировал «Рыбарь» падение дрона под Оренбургом.

Политолог Сергей Марков, комментируя инцидент с БПЛА в Оренбургской области, выразил мнение, что «такой дальний удар делает необходимой ПВО в РФ на огромных пространствах».