Украинский институт национальной памяти (УИНП) назвал творческую деятельность сатирика Михаила Жванецкого, который родился в Одессе, «пропагандой российской имперской политики». По словам экспертов УИНП, его творчество не связано с развитием украинской культуры.

В заключении института сказано, что эксперты УИНП отнесли к «символике российской имперской политики» географические объекты, юридические лица и объекты права собственности, в названиях которых использовано имя сатирика.

«(Жванецкий — Прим. RTVI) родился в Одессе, однако большая часть жизни и деятельности писателя были связаны с русскими городами Ленинградом (ныне Санкт-Петербург) и Москвой», — указали в УИНП.

По слова украинских экспертов, «творческое наследие Жванецкого исключительно русскоязычное» и сатирик «неоднократно отмечен» почетными званиями и наградами России.

Эксперты также напомнили, что украинский Минкульт внес Жванецкого в «белый список» артистов, которые выступили против присоединения Крыма к России, однако писатель посещал полуостров после вхождения в состав страны. В УИНП привели один из фрагментов выступления сатирика, в котором он заявил, что вопрос принадлежности Крыма «надо доверить верхам».

«Если решать вопросы наверху, то между собой, как ни странно, Россия — Америка. Вот эти две страны могут решить этот вопрос. А пока, как сказал Обама тоже, Крым потерян, его не вернуть», — заявлял Жванецкий.

По словам экспертов УИНП, подобная позиция сатирика «полностью соответствует российскому нарративу о формальной, а не реальной субъектности Украины как суверенного государства».

Летом 2024 года власти Одессы выступили с инициативой переименовать бульвар Жванецкого в бульвар Военно-морских сил. Тогда же мэр города Геннадий Труханов заявил, что переименование определенных улиц Одессы «обнуляет» то, благодаря чему город получил известность во всем мире.

Жванецкий умер в ноябре 2020 года в возрасте 86 лет. Незадолго до этого в октябре сатирик завершил карьеру исполнителя на публичных выступлениях по причине преклонного возраста.

В 2019 году президент России Владимир Путин удостоил Жванецкого орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени. В 2012 году сатирику присвоили звание народного артиста страны. В 2009 году он получил орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени «за большой вклад в развитие литературы и эстрадного искусства».

Также Жванецкий — обладатель почетного звания «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации» (2001) и «Народный артист Украины» (1999), в 1994 году его признали почетным гражданином Одессы.