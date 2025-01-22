Журналистов The Washington Post, которые отвечали за освещение ситуации на Украине, уволили или отстранили от работы. Об этом в своем блоге сообщил украинский военкор Роман Бочкала после встречи с американскими коллегами.

«Все, кто отвечал за Украину — уволены или отстранены. Или их переводят на другие должности. Полная перезагрузка. Следовательно, изменения точно будут. Новый формат отношений. Немного тревожно это все. Но как-нибудь оно будет», — пишет Бочкала.

С начала военного конфликта на Украине издание публиковало материалы в отдельной рубрике «Война на Украине». В декабре 2023 года рубрику удалили и перевели все новости про Украину в раздел «Мир» вместе с материалами по другим международным вопросам. Никакие другие рубрики газета не стала убирать с главной страницы.