Заместителя председателя Украинского движения пацифистов Светлану Новицкую отправили в СИЗО на два месяца без права внесения залога, по подозрению в государственной измене. Такое решение принял судья Галицкого районного суда Львова Виталий Стрельбицкий, рассказал RTVI соратник Новицкой Руслан Коцаба. Пацифистке грозит от 12 до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Новицкую, которая работает адвокатом, арестовали, когда она приехала из Киева к своей подзащитной — Инне Иваночко, бывшему руководителю львовского отделения партии ОПЗЖ (Оппозиционная платформа — За жизнь, имела 10% мест в Верховной Раде, запрещена в июне 2022 года — прим.ред.), также обвиненной по статье «государственная измена» (ч. 1 ст. 111 УК Украины).

По данным следствия, Новицкая с 2017 по 2022 год давала интервью российским СМИ, в которых она «называла Майдан государственным переворотом», войну в Донбассе — «гражданской», а украинских военных — «нацистами». Таким образом Новицкая, считает следствие, «оказывала помощь иностранному государству в проведении подрывной деятельности против Украины».

В квартире Новицкой во время обыска изъяли ноутбуки и телефон. Следствие отмечает, что в телефоне у адвоката были обнаружены контакты российских журналистов и «других представителей РФ».

Новицкая обвинения полностью отрицает и считает это преследованием за ее профессиональную деятельность. В суде она заявила, что обыск проводился незаконно, а подозрение в госизмене необоснованно. Кроме того, Новицкая сказала, что ей «угрожали и обещали убить в СИЗО».

Новицкой 53 года, она работает адвокатом уже 20 лет, выступала экспертом в ООН и ОБСЕ, защищала оппозиционных активистов, пацифистов и преследуемых по политическим мотивам членов партии Виктора Медведчука.