Бизнесмен, бывший член Совета Федерации Умар Джабраилов рассказал в программе «Респиратор Бабушкина» на RTVI, за что извинялся перед главой Чечни Рамзаном Кадыровым и рэпером Тимати (Тимуром Юнусовым).

По словам Джабраилова, он встретился с Кадыровым на похоронах политика, бывшего депутата Госдумы и сенатора Асламбека Аслаханова, который скончался в августе 2024 года.

«Я был на похоронах великого сына чеченского народа, государственника России Асламбека Аслаханова в нашем родном селе. Мы из одного села. И вот я там с Рамзаном Ахматовичем виделся. Попросил у него прощения за то, что у меня в свое время не хватило силы воли как-то побороть свою болезнь», — сказал Джабраилов.

Он отметил, что был рад видеть Кадырова и что глава Чечни «в хорошей форме».

В 2017 году Умар Джабраилов устроил стрельбу в отеле Four Seasons в Москве. У него в крови нашли следы наркотиков. Бизнесмена оштрафовали на полмиллиона рублей. В ноябре 2023 года в интервью Ксении Собчак Джабраилов рассказал, как страдал от наркозависимости, «несколько раз пытался лечиться», но у него «не получалось соскочить». «Но потом в один момент получилось так, видимо, небеса увидели мое желание — избавиться. И в моменте я от всего отказался», — сказал Джабраилов. Он сообщил, что не употребляет наркотики около четырех лет.

Собеседник RTVI также сообщил, что принес извинения Тимати.

«Так получилось, что у нас из-за [продюсера] Яны Рудковской с Тимуром получилось на одном концерте недоразумение <…> Я недавно его встретил в Сочи. Я у Тимура прямо перед его сотрудниками, перед его охраной попросил прощения. Сказал, что я был неправ. Он этому очень обрадовался», — рассказал Джабраилов.

Он добавил, что из-за тогдашнего «недоразумения» Тимати стал близок к Кадырову, и Джабраилов рад этому.