В США официально вступил в должность президента Дональд Трамп. В России к этому событию было приковано пристальное внимание, поскольку с приходом в Белый дом новый американский лидер намерен завершить военный конфликт Москвы и Киева и провести переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. Каких шагов ждут от Трампа российские политики — RTVI собрал главные реакции.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов:

[С приходом Трампа в Белый дом жду] победы Вооруженных сил Российской Федерации в специальной военной операции.

Трамп нам не поможет. Нам никто не поможет, кроме нас самих. Поэтому у нас свой путь, у Трампа свой путь. Где-то будет пересекаться, дай Бог на пользу. Где-то пойдем рядом — уже хорошо. А так, пусть он занимается своими делами, у него есть, чем заниматься — от многогендерности до мигрантов и внешнего долга Америки.

Он ввел мораторий <…> на оказание [американской] помощи всем странам, включая Украину. И пока они там будут разбираться, кому, сколько, чего и зачем платить, Европа будет напрягаться и отдуваться за Америку. Ничего нового в этом нет.

Трамп — жесткий лидер, он умеет нагибать слабых. Европа сегодня ослаблена.

Уверен что это [переговоры России и США по Украине] — реально. И Трамп сказал, что имеет желание переговорить. Наш президент вообще никогда не отказывался от нормальных контактов и нормальных разговоров, которые не ради разговоров, а ради дела. Трамп, в отличие от предшественника, человек дела, поэтому есть надежда, что результат этого разговора будет. Он бизнесмен, и для него результат любых переговорных контактов — это сделка. И надо понимать это не дословно, а как результат конкретных переговоров или конкретной работы.

Член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев — RTVI:

Я от Трампа ничего хорошего не жду. У него будет более жесткая политика в отношении России. Он сейчас Канаду и Гренландию приберет, а потом…

Лидер КПРФ, депутат Госдумы Геннадий Зюганов — RTVI:

Мы еще не освободили до конца не только Донецкую область, Запорожскую, Херсонскую. Еще эти мерзавцы гуляют и по легендарной Курской земле. Поэтому нам надо максимально отмобилизовать свои усилия и помнить, что полноценный диалог будут вести только с умными, сильными и волевыми.

Я порадовался, что вчера президент поздравил Трампа, прямо обозначил рамки, в границах которых мы готовы вести переговоры. Нас устроит мир, который будет во всем регионе и что нашим детям никто не будет угрожать. Я поддерживаю эту позицию, но для этого нужен иной финансово-экономический курс, полная отмобилизованность нашей страны и ресурсов.

Тем не менее у меня надежда есть. По крайней мере, глянул — у него внуков и правнуков 10 или 12 человек. Этот человек все-таки будет думать и о будущем своих ближайших родственников.

Лидер ЛДПР, депутат Госдумы Леонид Слуцкий — RTVI:

В ноябре 2016 года победа Трампа стала сенсацией. Тогда я сам назвал ее «утром надежды». Но по завершению первой каденции Трампа его обнадеживающая предвыборная риторика сменилась жесткой антироссийской политикой. На тот период администрация Трампа поставила рекорд по введению санкций против нашей страны. Но пришедший на смену [Джо] Байден разрушил российско-американские отношения до руин, спровоцировав конфликт на Украине и взрастив фактически на американских долларах нацистский режим [президента Украины Владимипа] Зеленского. Поэтому праздновать не будем. Не разочаровывается тот, кто не очаровывается.

Новый-старый президент США объявляет себя «миротворцем» и «объединителем». Но вопрос: на каких условиях? Россия, как сказал накануне Владимир Путин, готова к диалогу, но только на равных и взаимоуважительных условиях, при учете наших национальных интересов и безопасности».

Вице-спикер Совфеда Константин Косачев:

Первые же сигналы о готовности к переговорам с Россией и якобы аналогичной готовности киевского руководства подтверждают, что для Трампа окончание конфликта — в числе ключевых приоритетов. Он явно хочет избежать «ловушки Никсона», которую уготовили ему предшественники, радикально подняв ставки в конфликте. Речь об истории с войной во Вьетнаме <…>.

Но Трампу придется выбирать между разговором либо с позиции силы, либо с позиции здравого смысла, к которому я бы отнес и интересы самой Америки. Все сейчас внушают новому главе Белого дома, что любые уступки Москве будут означать поражение Запада, самой Америки в качестве «лидера свободного мира», и лично Трампа.

При всех заявлениях на тему «ничего об Украине без Украины», как раз позиция на 100% зависимого от внешних сил Киева в этом смысле не столь важна. Трамп прекрасно понимает, что с Украиной можно общаться в уведомительном порядке, как он это делает уже и с Европой. Не зря в инаугурационной речи про Украину не было сказано ничего, а лишь про ненужные для Америки войны.

А вот без договоренностей с Россией ему прекращения боевых действий не добиться, и потому модальности диалога принципиально важны. Ультиматумы и новые санкции не пройдут, прошлая администрация достигла в них потолка.

Лидер СРЗП, депутат Госдумы Сергей Миронов — RTVI:

Я думаю, сейчас на нуле какие-то изменения [касательно контактов Госдумы с Конгрессом США]. Я тоже не думаю, что конгрессмены побегут встречаться с депутатами Государственной думы. Но мы открыты всегда, мы готовы к диалогу, мы никогда не закрывались.

Но другое дело, что санкции, беспрецедентные в отношении нашей страны, они говорят сами за себя. Это отношение к нашей стране, к нашим национальным интересам. И мы должны исходить из здравого смысла, из прагматических наших соображений.

Лидер «Новых людей», депутат Госдумы Алексей Нечаев — RTVI:

Это как бросать монетку — орел или решка, 50 на 50, ждем, или не ждем. Я думаю, что ситуация такая, что может так быть, и так быть. Может быть, эскалация еще больше, а, может, наоборот, урегулирование более быстро.

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров — «Ленте.Ру»:

Мне кажется, Трамп пока не готов четко сформулировать свою позицию по Украине. До встречи с нашим президентом, до телефонного разговора с ним он не готов сформулировать, как американцам вести себя по Украине. Эти иллюзии, что якобы Трамп заставит Украину сдаться, ничего не стоят. <…> Он не хочет сразу обострять отношения с нашим президентом. Поэтому я думаю, что сначала все-таки будет встреча, а потом он определится.

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник — NEWS.ru:

Они [США] нам столько проблем устроили за последнее время, что мы больше не заметим, и никто не заметит. Может быть, кроме самого Трампа. Ну понятно, ему надо как-то свою позицию обозначить, что он владеет миром, проблемы обещает. Он хочет быть миротворцем, но в то же время хочет применять силовые методы.

Трамп собирается позвонить нашему президенту — пусть позвонит, а мы рассмотрим. Но уже нас столько раз пугали на протяжении веков. Надо договариваться на нормальных полноправных условиях, и чтобы это нам было тоже приемлемо не по-минимуму, а вообще выгодно. Но условия пока не менялись.

Глава комитета Госдумы по защите конкуренции Валерий Гартунг:

Мы тут говорим, там Трамп пришел. Сейчас мы же ожидаем от него… Да не надо! У нас [председатель Центробанка Эльвира] Набиуллина есть, которая убивает нашу всю конкурентоспособность.