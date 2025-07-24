Американский актер и рестлер Халк Хоган (настоящее имя Терри Джин Боллеа) умер в возрасте 71 года, сообщает TMZ Sports.

По данным издания, медики прибыли к его дому в Клируотере, штат Флорида после того, как в службу 911 поступило сообщение об остановке сердца.

В июне радиоведущий Тодд Клем заявил со ссылкой на источники, что Халк Хоган госпитализирован из-за осложнений после недавней операции и якобы находится в таком тяжелом состоянии, что его родственников вызвали в больницу, «чтобы попрощаться».

Представитель Хогана опроверг эту информацию, сообщив The Independent, что операция прошла успешно и «причин для паники нет». Он также не подтвердил данные о том, что рестлер перенес операцию на сердце. По его словам, хирургическое вмешательство потребовалось для решения давних проблем Хогана со спиной.

Сам актер рассказывал в 2024 году, что за последние десять лет перенес почти 25 операций, десять из них — на спине. «Мне заменили оба коленных и оба тазобедренных сустава, плечи — все», — говорил Хоган.

Халк Хоган прославился во время своей работы в World Wrestling Entertainment (WWE). Он впервые вышел на ринг как профессиональный рестлер в 1977 году, а в 1983 году подписал контракт с WWE. Он завоевал шесть чемпионских титулов и дважды был включен в Зал славы WWE.

Хоган стал одним из первых рестлеров, перешедших из WWE в Голливуд, отмечает Newsweek. Его первой крупной работой в кино стала роль в фильме «Рокки 3». Впоследствии Халк Хоган снимался в комедийных боевиках и семейном кино — «Коммандо из пригорода», «Мистер Няня», «Силач Санта-Клаус», а также в сериалах «Гром в раю» и «Крутой Уокер».