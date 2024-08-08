Актер Владимир Крашенинников, сыгравший в фильмах «Тихий Дон» и «Свой среди чужих, чужой среди своих», скоропостижно скончался в возрасте 75 лет. Об этом сообщили в соцсети «Вконтакте» на официальной странице Орловского государственного театра для детей и молодежи «Свободное пространство».

В сообщении уточняется, что Крашенинников отдал театру почти 50 лет жизни, из которых 39 лет играл на орловской сцене.

«Актер всегда с радостью делился опытом с молодыми дарованиями, горячо поддерживал коллег. Служить в театре бок о бок с этим талантливейшим артистом было большим счастьем для каждого из нас», — отметили коллеги умершего.

Владимир Крашенинников родился в 1948 году в Орле, окончил Школу-студию МХАТ, во второй половине 1970-х годов служил в Московском драмтеатре им. Станиславского, а с 1985 года и до конца жизни работал в театре «Свободное пространство».

За свою кинокарьеру актер успел сняться в нескольких популярных фильмах «Тихий Дон», «Освобождение: Битва за Берлин», «Свой среди чужих, чужой среди своих», «Крепкий орешек», «Дети Дон Кихота» и «Женитьба Белугина», а также в сериале «Соседи».