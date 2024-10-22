Бывший вокалист британской хеви-метал группы Iron Maiden Пол Ди’Анно (настоящее имя Пол Эндрюс) умер в возрасте 66 лет. Об этом сообщила пресс-служба коллектива в соцсети Х.

«Вклад Пола в Iron Maiden был огромным и помог определить путь, по которому мы идем как группа уже почти 50 лет. Его новаторскую роль фронтмена и вокалиста <…> будем с теплом вспоминать и мы, и наши фанаты по всему миру», — говорится в заявлении.

Как уточнило издание Daily Mail со ссылкой на семью музыканта, Ди’Анно умер в своем доме в Солсбери. По информации издания, в последние годы певец был серьезно болен и с 2023 года передвигался только в инвалидном кресле. Тем не менее, это не помешало музыканту дать более 100 концертов за полтора года, пишет таблоид.

Пол Эндрюс родился 17 мая 1958 года в пригороде Лондона. В юности он увлекся музыкой и пел в рок-группах.

В 1978 году Ди’Анно стал вокалистом Iron Maiden, основанной тремя годами ранее. Он стал первым студийным вокалистом коллектива, с которым группа записала два своих первых альбома — Iron Maiden (1980) и Killers (1981).

Ди’Анно выгнали из Iron Maiden в 1981 году из-за проблем с алкоголем и наркотиками. Его место занял Брюс Дикинсон.

После ухода из Iron Maiden Эндрюс занялся сольной карьерой. В частности, основал группу под названием Di’Anno, который впоследствии стал его псевдонимом, однако после первого тура коллектив распался. За свою карьеру Эндрюс сотрудничал с группами Battlezone, Killers, а также выступал с Kiss.