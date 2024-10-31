В Москве в возрасте 100 лет скончался первый глава управления по политико-воспитательной работе МВД СССР, друг советского маршала Георгия Жукова, генерал-майор в отставке Алексей Зазулин. Об этом RTVI сообщила его дочь Татьяна Аганина. Ранее о смерти Зазулина сообщил «Московский комсомолец».



«Да, информация о его смерти соответствует действительности. Это и возраст, и заболевания, которые уже накопились. По поводу даты и места прощания пока точно сказать ничего не можем, занимаемся всеми организационными вопросами», — сказала она.

По данным «МК», генерал-майор умер в своей квартире в Протопоповском переулке в Москве. Издание отмечает, что ветеран Великой Отечественной войны участвовал в Параде Победы в июне 1945 года, а в сентябре того же года — в торжественных мероприятиях, посвященных победе над Японией.

В начале марта Аганина рассказывала РИА «Воронеж», что ее отец переболел воспалением легких в декабре 2023 года. По ее словам, проблемы со здоровьем обострились у генерал-майора в 2019 году.

Чем известен Зазулин

Будущий герой Великой Отечественной войны родился в городе Острогожск Воронежской области. В 1941 году окончил школу, после чего стал курсантом Борисоглебского артиллерийского училища. Через два месяца после нападения Германии на СССР подал рапорт, в котором попросил направить его на фронт, не дожидаясь офицерского звания.

Зазулин участвовал в боях под Москвой, Ленинградом, в Карелии, Заполярье и Норвегии. Принимал участие в сражении с войсками Японии в составе 64-го гвардейского минометного Свирского полка.

Среди его наград: орден Красной Звезды за участие в бою у города Солунь на территории Китая, ордена Отечественной войны I и II степени, медали «За Отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда», «За оборону Советского Заполярья», а также орденом Дружбы народов.

В 1963 году занял пост заведующего вопросами печати в кабинете министров Казахской ССР. В 1967 году Зазулин возглавил отдел по политико-воспитательной работе в Министерстве внутренних дел СССР по предложению главы ведомства Николая Щелокова.

В семидесятые годы XX века Зазулин оказывал поддержку дочери маршала СССР Георгия Жукова, с семьей которого находился в близких дружеских отношениях. Его воспоминания легли в основу многих материалов, посвященных биографии Жукова.

РИА «Воронеж» также приводило отрывки из документов, в которых ветеран рассказывал, что подготовка к первому Параду Победы длилась полтора месяца и в основном по ночам. Сам день, когда прошло торжественное мероприятие, он описывал так.

«Несмотря на мелкий моросящий дождь, изрядно промочивший всех нас, казалось, на улицы вышла вся Москва. И надо было видеть лица людей, приветствовавших победителей. Ликованию не было конца. Нам казалось, что мы держали еще один экзамен — отчет перед народом о выполненном долге. Хотя было пасмурно, но нам представлялось, что над огромной массой людей ярко сияло солнце. Да, кстати, солнышко действительно к концу военного парада пробилось сквозь тучи», — описывал это событие Зазулин.

На сайте Союза журналистов Москвы сообщалось, что однажды Зазулин встретился в Германии с главой МВД страны Фридрихом Диккелем и «поразился, как чисто, без акцента говорит по-русски переводчик». И тогда советский генерал спросил собеседника, где тот так выучил русский язык.