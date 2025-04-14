Перуанский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе Марио Варгас Льоса скончался на 90-м году жизни, сообщил в соцсети X его сын Альваро Варгас Льоса.

«Мы с сожалением сообщаем, что наш отец Марио Варгас Льоса мирно скончался сегодня в Лиме в окружении семьи», — говорится в сообщении.

Семья писателя не планирует публичного прощания.

«В соответствии с волей покойного его останки будут кремированы», — отметили его дети.

Марио Варгас Льоса родился 28 марта 1936 года в городе Арекипа, Перу. Образование он получил в Национальном университете Сан-Маркос в Лиме и продолжил обучение в Испании и Франции. Публиковать свои литературные работы он начал в 1950-х годах.

Произведения Варгас Льоса, среди которых романы, как «Капитан Панталеон и Рота добрых услуг» и «Город и псы», переведены на десятки языков, они были экранизированы и отмечены многочисленными премиями. В 2010 году писатель получил Нобелевскую премию по литературе «за картографию структуры власти и яркие образы сопротивления, восстания и поражения индивида».

В 2023 году Варгас Льоса сообщил, что его роман «Я посвящаю вам свое молчание» станет последней публикацией в его литературной карьере.