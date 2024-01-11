Народный артист СССР Юрий Соломин скончался на 89-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в его окружении.

«Юрий Соломин скончался, только накануне он был выписан из больницы после инсульта», — сказал собеседник агентства. Внучка Соломина рассказала RT, что он умер во сне. И добавила, что рядом с актером была его дочь. Дата и место прощания с артистом пока не назывались.

6 ноября Mash писал, что Соломина экстренно госпитализировали с инсультом в Москве. По данным телеграм-канала, артисту стало плохо во время прогулки — он потерял сознание и упал. Врачей вызвали очевидцы. Когда приехала скорая, актер уже пришел в себя, однако, в связи с сосстоянием пожилого артиста врачи решили отвезти его больницу.

Юрию Соломину 18 июня исполнилось 88 лет. В феврале 2021 года он был госпитализирован с коронавирусной инфекцией. Тогда директор Малого театра Тамара Михайлова рассказала «Газете.Ru», что артист переболел коронавирусом в легкой форме. В ноябре 2019-го он также подвергался госпитализации.

Соломин сыграл главные роли в таких фильмах как «Обыкновенное чудо», «ТАСС уполномочен заявить», «Дерсу Узала», «Хождение по мукам» и «Адъютант его превосходительства». Всего на его счету почти 60 фильмов и сериалов.

С 1988 года Соломин занимал должность художественного руководителя Государственного академического Малого театра России.

Младший брат Юрия Соломина Виталий, известный по роли доктора Ватсона в сериале о Шерлоке Холмсе, умер в мае 2002 года в возрасте 60 лет от последствий инсульта.