Умер актер Дональд Сазерленд, известный по фильмам «Голодные игры», «А теперь не смотри», «Гордость и предубеждение». Ему было 88 лет. О его смерти в соцсети Х сообщил сын актера Кифер Сазерленд.

«Он любил то, что делал, и делал то, что ему нравилось, и о большем и мечтать нельзя. Хорошо прожитая жизнь», — написал он.

По информации NBC News, Сазерленд скончался в Майами после продолжительной болезни.

Дональд Сазерленд — известный канадский актер, который также был активным борцом против любых войн. Артист родился 17 июля 1935 года. Его карьера в кино продолжалась более 70 лет.

Сазерленд стал знаменитым благодаря ролям в таких фильмах, как «Грязная дюжина» (1967), «M*A*S*H» (1970) и «Герои Келли» (1970).

В дальнейшем он сыграл множество ролей, как главных, так и второстепенных. Одной из наиболее заметных его поздних ролей стала роль президента Кориолана Сноу в серии фильмов «Голодные игры».

За свою карьеру Сазерленд получил множество наград, в том числе премию «Эмми Прайм-тайм», две премии «Золотой глобус» и премию «Выбор критиков». В 2017 году ему была присуждена премия «Оскар» за выдающиеся заслуги в кинематографе.