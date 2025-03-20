Основатель и бывший владелец команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» «Джордан» ирландец Эдди Джордан умер на 77-м году жизни. Об этом сообщается на официальной странице «Формулы-1» в социальной сети X.

«Мы глубоко опечалены известием о внезапной кончине Эдди Джордана. Благодаря своей неиссякаемой энергии он всегда умел заставить людей улыбаться, оставаясь искренним и ярким в любое время. Эдди был главным героем целой эпохи «Формулы-1″, и его будет очень не хватать», — сказал исполнительный директор «Формулы-1» Стефано Доменикали.

В декабре 2024 года Джордан сообщил, что у него выявлена агрессивная форма рака простаты и мочевого пузыря, которая привела к метастазам в позвоночник и таз.

Семья Джордана в заявлении для прессы подтвердила его кончину.

«Эдди мирно скончался в окружении семьи в Кейптауне рано утром 20 марта 2025 года в возрасте 76 лет после борьбы с агрессивной формой рака простаты в течение последних 12 месяцев», — говорится в заявлении его семьи, опубликованном журналистом «Би-би-си» Эндрю Бенсоном в социальных сетях.

Эдди Джордан родился 30 марта 1948 года в городе Брей, графство Уиклоу. Его первый гоночный старт состоялся в заливе Бюль на острове Джерси в 1970 году. Спустя год он одержал победу в Ирландском чемпионате по автогонкам на картах.

В течение своей карьеры Эдди Джордан участвовал в различных гоночных сериях, таких как «Формула-Форд», «Формула-3» и других. Он также принимал участие в знаменитой гонке «24 часа Ле-Мана».

Команда «Джордан» выступала в «Формуле-1» с 1991 по 2005 год. В 2005 году команда была продана компании «Мидланд» из России и впоследствии несколько раз меняла владельцев. В настоящее время она выступает под именем «Астон Мартин».

Именно Эдди Джордан привел в «Королевские гонки» Михаэля Шумахера, который впоследствии завоевал семь чемпионских титулов.