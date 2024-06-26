В возрасте 73 лет умер поэт Бахыт Кенжеев, сообщил его друг, поэт Сергей Гандлевский. Причину смерти он не уточнил.

Бахыт Кенжеев родился в 1950 году в городе Шымкенте на юге Казахстана. Когда ему исполнилось три года, его семья переехала в Москву. Дебютировал как поэт в 1977 году в сборнике «Ленинские горы: Стихи поэтов МГУ».

В 1982 году эмигрировал в Канаду, а через два года выпустил свой первый поэтический сборник. В 2008 году переехал в Нью-Йорк. Кенжеев говорил, что он «не эмигрант, а гражданин Российской империи, временно живущий за рубежом».

Книги Кенжеева в основном печатались в российских издательствах и переводились на казахский, испанский, голландский, итальянский, украинский, китайский, и шведский языки. Входил в жюри премии «Дебют» и международного конкурса переводов тюркоязычной поэзии «Ак торна». Был членом Русского ПЕН-клуба.