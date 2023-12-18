В Москве умер танцор и шоумен Дмитрий Красилов, который получил известность после съемок в клипе группы Little Big на песню Uno. Об этом сообщили телеграм-канал «112», а также телеканал РЕН ТВ.

По предварительным данным «112», Красилов мог скончаться из-за болезни сердца. Источник «Известий» сообщил, что рассматривается версия о проблемах с сердцем на фоне лишнего веса. Собеседник ТАСС в оперативных службах рассказал, что, предварительно, смерть наступила из-за сердечной недостаточности.

«Точную причину смерти установит медицинская экспертиза» — сообщил источник «Известий».

Как пишет «112», Красилову стало плохо в воскресенье, 17 декабря, на работе. В связи с этим он уехал домой и больше не выходил на связь. 18 декабря к актеру приехал работодатель, но дверь ему не открыли, сообщает «112». Телеграм-канал утверждает, что ее выломали сотрудники МЧС. Тело Красилова было обнаружено без признаков жизни.

17 декабря Красилов посетил премьеру фильма «Новогодний ол инклюзив» в московском кинотеатре «КАРО 11 Октябрь».

На момент выхода этого материала официально информация о смерти Красилова не подтверждена. MSK.1.ru пишет, что агент Красилова отказался комментировать новости о его смерти. В июне 2023 года танцору исполнилось 29 лет.

Дмитрий Красилов стал известен после появления в роли «Пухляша» в клипе группы Little Big на песню Uno (более 279 млн просмотров на YouTube). Планировалось, что с этой композицией коллектив представит Россию на конкурсе песни «Евровидение-2020», однако из-за пандемии мероприятие в том году отменили.

Впоследствии Красилова стали приглашать в различные шоу на российской телевидении. В частности, он входил в жюри проекта «Фантастика» на Первом канале.