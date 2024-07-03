В Лос-Анджелесе умер 89-летний американский сценарист Роберт Таун, сообщает издание Variety. Смерть мужчины подтвердил его представитель. Причины ухода Тауна неизвестны.

Роберт Таун известен по своей работе над сценариями к таким культовым фильмам, как «Бонни и Клайд», «Крестный отец» и «Китайский квартал», а также первым двум частям проекта «Миссия невыполнима».

За сценарий «Китайского квартала» он был удостоен премии «Оскар», он также номинировался на награду американской киноакадемии за фильмы «Шампунь» и «Последний наряд».

В июне 2024 года Таун завершил работу над сценарием к приквелу «Китайского квартала», который планирует снимать Дэвид Финчер для Netflix.

«Работая с такой природной стихией, как Дэвид Финчер, иногда приходится умерять гордыню — но это всегда поучительно», — говорил Таун.

Таун начинал свою карьеру в кино под покровительством «крестного отца нового Голливуда» Роджера Кормана. В конце шестидесятых годов он стал частью движения американских кинематографистов, на чей стиль повлияла французская теория авторского кино.

Его стиль отличает мастерство диалогов, тщательный подход к психологии персонажей, а также во многом личное отношение к происходящему на экране. Несмотря на художественную силу его работы, Таун часто не уживался с продюсерами из-за того, что не мог уложится в установленные временные рамки.

«Восхитительное противоречие — во многом идеалист, сентиментальный и очень талантливый; в другом — смиренный соглашатель, медлительный и неуверенный в себе настолько, что порой в этом виделась фальшь», — говорил о нем историк кино Дэвид Томпсон.

В 2017 году портал Vulture назвал Тауна в числе трех лучших сценаристов за всю историю кинематографа наравне с классиком эпохи «золотого Голливуда» Билли Уайлдером, а также звездами американского независимого кино братьями Коэн.