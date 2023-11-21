В возрасте 76 лет скончался советский летчик-перебежчик Виктор Беленко, который в 1976 году перегнал в Японию самолет-перехватчик МиГ-25. Об этом пишет The New York Times.

По данным издания, он умер 24 сентября после «скоротечной болезни» в доме престарелых в Южном Иллинойсе. Газета не уточнила, чем болел Беленко.

В момент смерти рядом с летчиком находились его сыновья Том и Пол. The Washington Post опубликовала некролог, в котором говорится, что «американские товарищи станут скучать о нем, но поминальной службы после смерти Виктора Беленко было решено не проводить».

6 сентября 1976 года на советском самолете-перехватчике МиГ-25П Виктор Беленко перелетел в Японию. Пилот передал иностранным властям МиГ со множеством секретной на тот момент аппаратуры на борту. Через несколько дней Беленко предоставили политическое убежище в США, в 1980 году он получил американское гражданство.

Что известно о Беленко

Виктор Беленко родился в Нальчике 15 февраля 1947 года в рабочей семье. До призыва в армию работал на предприятиях Омска и посещал вечернюю школу, где получил направление на учебу в летном училище. В течение одного семестра учился в Омском мединституте и параллельно занимался в аэроклубе ДОСААФ.

В 1971 году Беленко окончил Армавирское высшее военное авиационное училище летчиков и направлен на службу летчиком-инструктором в Ставропольское высшее военное авиационное училище летчиков и штурманов. Также он был членом КПСС и избирался членом комсомольского и партийного бюро. В 1975 году Беленко перевели на Дальний Восток (по его желанию), где он получил назначение в 530-й истребительный авиационный полк 11-й отдельной армии ПВО. В должности старшего летчика он летал на истребителе-перехватчике МиГ-25П.

В Штатах советский летчик взял себе фамилию Шмидт. После этого он долгое время работал инженером по аэрокосмической технике в частных и государственных структурах, а также консультировал Военно-воздушные силы США. Военный билет и полетный журнал Беленко находятся в музее ЦРУ в Вашингтоне.

После побега в СССР прошло масштабное расследование, по итогам которого не подтвердились данные о том, что пилот был завербован США или имел корыстные мотивы. Беленко в будущем называл свои действия политическими. Его рукопись в литературной обработке стала основой для книги «Пилот МиГа» писателя Джона Бэррона.