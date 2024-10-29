Советник генерального директора «Росатом» по информационным проектам Андрей Черемисинов умер в возрасте 55 лет, сообщил в соцсети «ВКонтакте» экс-мэр Нижнего Новгорода, депутат Госдумы Вадим Булавинов. Сотрудник госкорпорации был известен как защитник интересов знатоков в «Что? Где? Когда?» Магистр телеигры Александр Друзь заявил RTVI, что Черемисинова заменили на последних эфирах.

«Сегодня ушел последний генеральный директор Черемисинов Андрей Валерьевич. 55 лет. Ужасно. Светлая ему память», — написал Булавинов.

Причины смерти в сообщении не уточняются. Портал NewsNN.ru отмечает, что после выхода в эфир выпуска «Что? Где? Когда?» от 13 октября зрители стали интересоваться в соцсетях, «все ли в порядке с Черемисиновым и куда он пропал». Издание приводит сообщение пользователя Максима С., который утверждал, что Черемисинов «в больнице, у него онкологию выявили».

Прощание с Андреем Черемисиновым состоится в Нижнем Новгороде 1 ноября, сообщает агентство «Время Н» со ссылкой на коллег умершего. Отпевание начнется в Александро-Невском соборе.

Магистр «Что? Где? Когда?» Александр Друзь заявил RTVI, что Черемисинов был активным защитником интересов в телеигре.

«Я не знал, что он умер. Очень жалко. Он был хорошим, достойным, разумным человеком. Был активным защитником, разбирался в процессе, и очень жаль, что он ушел. Он болел, его заменили на предпоследних играх. Я, к сожалению, не знаю его профессиональных качеств, но в «Что? Где? Когда?» он был на месте», — сказал он.

Соболезнования в связи со смертью Черемисинова выразил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин выразил, передает «Время Н» со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

«Андрей Черемисинов был по-настоящему разносторонней личностью, занимался большим количеством проектов, в том числе связанных с телевидением, всегда знал, что интересно зрителям. Очень важно, что уже затем, работая на федеральном уровне, Андрей Черемисинов никогда не терял связь с Нижегородской областью», — говорится в заявлении главы области.