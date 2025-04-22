Художник-монументалист, скульптор, президент Российской академии художеств Зураб Церетели скончался в возрасте 91 года, сообщил «Интерфаксу» помощник художника Сергей Шагулашвили.

«Да, это случилось сегодня в половину второго ночи», — сказал собеседник агентства.

Шагулашвили сообщил ТАСС, что причиной смерти Церетели стала остановка сердца.

Решение о прощании и похоронах будет принято позже.

Зураб Церетели родился 4 января 1934 года в Тбилиси (Грузинская ССР, ныне — Грузия). В 1958 году он окончил Тбилисскую государственную академию художеств (ныне — Тбилисская государственная академия художеств имени Аполлона Кутателадзе) по специальности «живописец-монументалист».

После ее окончания был принят на работу в Институт истории, археологии и этнографии Академии наук на должность художника-архитектора.

Он работал старшим мастером оформительского цеха Тбилисского художественно-производственного комбината Художественного фонда Грузии. В этот период стал художественным руководителем и председателем монументальной секции Союза художников Грузии.

В 1967 году Церетели назначили главным художником курортов Грузии. Он оформлял курортные комплексы в Пицунде, Гаграх, Сухуми, Боржоми. В том же году в Тбилиси прошла первая персональная выставка Церетели.

После этого художник работал над дизайнерским оформлением Дома кино в Москве, создал мозаичные композиции во Дворце профсоюзов в Тбилиси, мозаичный бассейн «Морское дно» в мемориальном комплексе в Ульяновске.

С 1970 по 1980 годы — главный художник министерства иностранных дел СССР.

Он также был главным художником Олимпийских игр в Москве, в 1995 году — художественным руководителем строительства мемориального комплекса на Поклонной горе, в 1995 году — главным художником по воссозданию убранства храма Христа Спасителя в Москве.

Кроме того, с 1997 года Церетели являлся президентом Российской академии художеств (РАХ). В марте 2022 года распоряжением правительства России его утвердили на эту должность еще на пять лет.

Церетели — автор более 5000 произведений живописи, графики, скульптуры, монументально-декоративного искусства, его работы находятся во многих странах. Среди наиболее известных —»Счастье детям всего мира» (Брокпорт, США), «Добро побеждает зло» (Нью-Йорк), «Рождение нового человека» (Севилья, Испания), а также памятники Николаю Гоголю (Рим), Святителю Николаю Чудотворцу (Бари, Италия) и другие.

Художник был удостоен множества орденов и наград: Народный художник СССР (1980) и Российской Федерации (1994), Герой Социалистического труда (1990). Он являлся лауреатом Ленинской премии (1976), государственных премий СССР (1970, 1981-1982), а также награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» III (1996), II (2006), I (2010) и IV (2014) степеней, орденом «Дружбы народов» (1994), Почетной грамотой президента России (2008).