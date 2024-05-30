Актриса театра и кино, телеведущая Анастасия Заворотнюк умерла в ночь на 30 мая после продолжительной болезни, ей было 53 года. Сообщение об этом появилось на ее страницах в соцсетях. Информацию о смерти актрисы подтвердил ТАСС ее директор Станислав Христов.

«Дорогие друзья! Невозможно осознать и очень сложно подобрать нужные слова. Сегодня ночью после продолжительной и тяжелой болезни ушла из жизни наша Настя. Мы благодарим каждого из вас, кто искренне желал добра, молился о здравии и верил. Настя всегда чувствовала и очень ценила вашу поддержку», — говорится в посте на странице актрисы во «ВКонтакте».

О месте и времени прощания с актрисой будет сообщено вечером 30 мая.

Анастасия Заворотнюк несколько лет боролась с раком головного мозга. С августа 2019 года она перестала участвовать в театральных постановках. Тогда же в СМИ появились первые сообщения о недуге актрисы. Как пишет РИА Новости, ее родственники позже подтвердили, что Заворотнюк проходит лечение от глиобластомы — наиболее частой и самой агрессивной формы опухоли мозга. Последние пять лет актриса провела в реабилитационном центре, пишет Mash. Как утверждает телеграм-канал Shot, в конце 2023 года Заворотнюк прошла курс дорогостоящего лечения, но в середине мая 2024-го ее состояние резко ухудшилось.

Портал Super.ru пишет, что мать Заворотнюк «плачет и не комментирует произошедшее».

«Не могу сейчас ничего говорить», — сказала Валентина Заворотнюк на просьбу дать комментарий.

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна прокомментировала смерть матери в своем аккаунте в инстаграме (принадлежит Meta*).

«Вчерашней ночью нам позвонили и сказали, что тебя больше нет. Мам, ты самое лучшее, что у меня было. Я очень горжусь, тем что я твоя дочь. Я всегда буду любить и помнить тебя такой счастливой, любящей и невероятной, такой, как в этот дождливый день. Моя душа всегда с тобой», — написала она.

У Заворотнюк остались трое детей — дочь Анна и сын Майкл от первого брака с бизнесменом Дмитрием Стрюковым, а также дочь Мила от второго брака с фигуристом Петром Чернышовым.

Чем известна Анастасия Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк родилась 3 апреля 1971 года в Астрахани. Ее мать, народная артистка РСФСР Валентина Заворотнюк была актрисой местного ТЮЗа, а отец Юрий Заворотнюк был телережиссером.

В течение года Заворотнюк проучилась на историческом факультете Астраханского государственного педагогического института. Обучение в этом вузе она прекратила в конце 1980-х, чтобы получить актерское образование. В 1993 году окончила Школу-студию МХАТ.

В 1993—2004 годах Заворотнюк была актрисой Московского театра-студии под руководством Олега Табакова. За 10 лет работы сыграла почти в 30 спектаклях.

В кино и на телевидении Заворотнюк сыграла свыше 40 ролей. Впервые появилась в кино, снявшись в главной роли в фильме «Машенька» (1991) по мотивам романа Владимира Набокова. Наибольшую популярность Заворотнюк принес сериал «Моя прекрасная няня» (2004-2008). где она сыграла главную роль няни Виктории Прутковской. Также актриса снималась в фильмах «Код Апокалипсиса», «Шекспиру и не снилось», «Наследник» и других.

Заворотнюк была ведущей нескольких телепрограмм, в том числе «Танцы со звездами», «Танцы на льду», «Ледниковый период», «Лед и пламень», «Кухня для чайников».

В 2006 году Анастасия Заворотнюк была удостоена звания Заслуженной артистки России.

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