Актриса Лидия Ильина умерла в возрасте 77 лет, сообщает Инфо24. Одна из ее последний ролей — бабушка Ералаша в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте».

По данным Инфо24, Ильина умерла 1 ноября. Телеграм-канала Shot пишет, что актриса скончалась в больнице после ухудшения состояния. Женщину госпитализировали в Люберецкую областную больницу, но спасти ее не удалось. По предварительным данным, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность, пишет телеграм-канал.

По данным канала, В июне 2024 года у Ильиной обнаружили рак крови, также у нее появились проблемы с сердцем, утверждает Shot. Как пишет канал, актриса «угасала на глазах»: сначала передвигалась на коляске, а в последние месяцы уже не вставала с кровати.

Дочь Лидии Ильиной Екатерина в разговоре с «АиФ-Москва» сообщила, что похороны пройдут 5 ноября на Люберецком кладбище.

«Похороны будут 5 ноября. Прощание в 11:00 в Люберецкой областной больнице, ул. Карла Маркса, 90, поселок Красково. Кто хочет проводить — приходите», — сказала она.

Лидия Ильина родилась 29 ноября 1946 года. Она окончила музыкально-театральное училище имени Палантая в Йошкар-Оле и театрально-режиссерский факультет. Позже начала играть в ТЮЗе и преподавать актерское мастерство. С 2010 года снималась в кинопроектах.

В фильмографии Ильиной более 60 кино- и телепроектов. Она снялась в сериалах «Слово пацана. Кровь на асфальте», «Интерны», «Склифосовский», «Мир! Дружба! Жвачка!», «Кибердеревня», «Ухожу красиво», «Галя, у нас отмена-2», «Жуки-3», «Универ. 10 лет спустя», «Ивановы-Ивановы» и др.