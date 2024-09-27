Британская актриса Мэгги Смит умерла в возрасте 89 лет. Об этом пишет Gardian со ссылкой на заявление ее сыновей.

Актриса умерла рано утром 27 сентября в лондонской больнице Челси и Вестминстера.

«Будучи очень замкнутым человеком, в конце жизни она была с друзьями и семьей. У нее осталось двое сыновей и пятеро любящих внуков, которые очень тяжело переживают потерю своей необыкновенной матери и бабушки», — говорится в заявлении сыновей актрисы Криса Ларкина и Тоби Стивенса.

Мэгги Смит родилась в 1934 году, театральную карьеру начала в 17 лет на подмостках театра Playhouse в Оксфорде. В 1956 году Смит дебютировала на Бродвее, а затем на экране. Первая же заметная роль актрисы в кино — в триллере «Некуда идти» — принесла ей номинацию на премию BAFTA.

В начале 1960-х годов прославленный британский актер Лоуренс Оливье пригласил Мэгги Смит присоединиться к труппе Королевского национального театра. Вскоре после этого актриса получила первую номинацию на «Оскар» за роль Дездемоны в экранизации театральной постановки «Отелло».

Мэгги Смит признана одной из самых значительных британских театральных актрис, ее карьера была успешной на протяжении всей жизни. В числе самых узнаваемых работ Смит на экране за последние десятилетия — роли профессора Минервы Макгонагалл в эпопее «Гарри Поттер» и графини Вайолет Кроули в сериале «Аббатство Даунтон».

На счету Мэгги Смит две статуэтки «Оскар», пять премий BAFTA, три премии «Золотой глобус» , четыре премии «Эмми», пять премий Гильдии киноактеров и премия «Тони». Смит — одна из 14 актрис, завоевавших высшие награды за театральные, кино- и телеработы. В 1990 году королева Елизавета II присвоила актрисе почетный титул дамы.