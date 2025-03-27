Американская писательница, автор серии книг «Дневники вампира» Лиза Джейн Смит умерла в возрасте 66 лет, сообщается на ее сайте. В последние годы она страдала от редкого аутоиммунного заболевания, пишет The New York Times (NYT).

Писательница умерла 8 марта в больнице в городе Уолнат-Крик, Калифорния, сообщили ее близкие.

«Лиза была доброй и нежной душой, чья яркость, креативность, жизнестойкость и сопереживание освещали жизнь ее семьи, друзей и поклонников. Ее запомнят за творческий дух, новаторскую роль в литературе о сверхъестественном, а также за ее щедрость, теплоту и сердечность, как на страницах книг, так и за их пределами», — говорится на сайте писательницы.

Лиза Джейн Смит родилась 4 сентября 1958 года во Флориде. В интервью она рассказывала, что еще в детстве решила стать писательницей после того, как учитель похвалил сочиненное ею «ужасное стихотворение». Прежде чем окончательно уйти в писательство, Смит несколько лет работала в детском саду в системе специального образования.

Первая ее книга — «Ночь солнцестояния» — была опубликована в 1987 году. В начале 90-х Смит издала молодежную вампирскую сагу «Дневники вампира» о старшекласснице Елене Гилберт, за любовь которой борются братья-вампиры Дэймон и Стефан Сальваторе. С 2009 по 2017 год по мотивам книг выходил популярный одноименный сериал с Ниной Добрев, Полом Уэсли и Иэном Соммерхолдером в главных ролях.

В 2011 году Смит уволена с должности официального автора серии «Дневники вампира» из-за спора с компанией Alloy Entertainment по поводу ключевого момента сюжета. Последующие части романа были написаны «писателем-призраком», поскольку Смит не владела авторскими правами.

Впоследствии писательница смогла вернуться к своим персонажам и сюжетным линиям, создавая фанфики по «Дневникам вампира». Всего Смит написала более двух десятков книг, в том числе серию трилогий «Тайный круг», «Запретная игра» и «Темные видения». Перед смертью она успела закончить две книги, завершающие серию «Ночной мир», и роман для взрослых «Колыбельная» о постапокалиптическом мире, рассказал агент писательницы.