Заслуженная артистка РСФСР Генриэтта Ромодина умерла на 94-м году жизни. Об этом сообщается в телеграм-канале МХАТ им. Горького.

«Мхатовская история началась для Генриэтты Ромодиной в 1958 году, после окончания курса Г. А. Герасимова в школе-студии МХАТ. МХАТ открыл в Генриэтте Владимировне талант комедийной, характерной актрисы с широчайшим репертуаром», — говорится в тексте сообщения.

Ромодина выходила на сцену в роли мисс Марчмонт в “Идеальном муже”, матери Валентины в “Валентине и Валентине”, Воды в “Синей птице”, Турусиной в “Мудреце”, Катерины в “Прощании с Матерой”, Герцогини в “Западне для королевы”, миссис Кэндер в “Школе злословия” и Дамы в “Зойкиной квартире”.

“Талант, харизма и искренность, с которыми она подходила к каждому персонажу, сделали ее настоящей любимицей публики”, — заявили в театре.

Коллеги Ромодиной назвали ее уход утратой для всего театрального мира и выразили глубокие соболезнования ее семье, друзьям “и всем, кто знал и любил эту талантливую актрису”.

Генриэтта Ромодина родилась в Москве 18 апреля 1931 года в семье авиаконструктора и дизайнера женских причесок. Ее отец Владимир Ромодин был награжден Сталинской премией первой степени за участие в работе над МиГ-17.

Ромодина служила в МХАТ им. Горького под руководством Дорониной с 1987 года. Ее фильмография включает в себя «Тени старого замка», «Егор Булычов и другие», «Цветы запоздалые», «Принц и нищий».