В Японии умерла собака породы сиба-ину по кличке Кабосу, ставшая героем мема про Доге. Об этом сообщила ее хозяйка Ацуко Сато в персональном аккаунте своего питомца в соцсети Х.

«Этим прекрасным утром, когда из окна падал мягкий свет, на улице пели птицы, она тихо ушла, как уснула, пока я ее гладила […] Я думаю, Кабосу была самой счастливой собакой в мире. И я была самым счастливым владельцем домашнего животного в мире. Кабосу все еще здесь, улыбнись и помаши хвостом», — написала женщина.

Собака дожила до 18 с половиной лет, что немало по меркам сиба-ину. В конце 2022 года Ацуко Сато сообщила, что у ее питомца обнаружили заболевание печени и хронический лимфолейкоз. В последнее время Кабосу могла передвигаться только с помощью ходунков.

В 2010 году Кабосу прославилась на весь мир — ее фотография стала прообразом мема про Доге. В декабре 2013 года в честь Doge выпустили криптовалюту Dogecoin (DOGE) — первую в своем роде, основанную на интернет-меме.

В 2023 году умерла другая знаменитая сиба-ину по кличке Болци, пес прославился благодаря мемам с собакой-качком по прозвищу Чимс. Он умер во время торакоцентеза — процедуры по откачке жидкости из плевральной полости. Болци было 12 лет.

Фото обеих этих сиба-ину — Кабосу и Болци — использовались при создании мема «Качок Доге и Чимс», появившегося в мае 2020 года. Его использовали в тех случаях, когда требовалось сравнить одно и то же явление в прошлом и настоящем.

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