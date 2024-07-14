Американская актриса Шеннен Доэрти, известная по ролям в сериалах «Беверли-Хиллз, 90210» и «Зачарованные», умерла от рака молочной железы, с которым боролась с 2015 года, сообщает Variety. Ей было 53 года.

«С тяжелым сердцем я подтверждаю кончину актрисы Шеннен Доэрти. В субботу, 13 июля, она проиграла битву с раком после многих лет борьбы. Преданная дочь, сестра, тетя и подруга была окружена своими близкими и собакой Боуи», — говорится в заявлении представителя Доэрти Лесли Слоун.

Шенен Доэрти родилась в 1971 году в городе Мемфис (штат Теннеси). Всемирную известность ей принес сериал «Беверли-Хиллз, 90210», который вышел в 1990 году. Доэрти исполнила в нем роль Бренды Уолш.

В 1998 году Доэрти согласилась на роль Прю Холливел — одной из главных героинь сериала «Зачарованные». Сыграв в трех сезонах, она покинула проект из-за разногласий с актрисой Алиссой Милано, сыгравшей Фиби Холливел.