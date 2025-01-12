Специализирующаяся на искусственном интеллекте компания ElevenLabs, получила согласие семьи французского диктора и актера дубляжа Алена Дорваля на воссоздание его голоса для озвучивания нового фильма Сильвестра Сталлоне.

Дорваль, который долгие годы был озвучивал персонажей Сталлоне для французского кинопроката, умер в феврале 2024 года в возрасте 77 лет после длившейся несколько лет тяжелой болезни. Его голосом с экрана разговаривал главный герой киносаг «Рокки» и «Рэмбо», поэтому многие кинокритики считают, что замена актера дубляжа может навредить восприятию образа Сталлоне зрителями.

Однако семья Дорваля дала согласие на использование его голоса для озвучивания новых ролей Сталлоне в рамках партнерства между компанией Lumière Ventures и ElevenLabs. Эта технология будет опробована на картине Armor, которая вышла в США в ноябре 2024 года. В кинотеатрах фильм показывать не планируется: релиз состоится на Amazon Prime Video в марте 2025-го.

«Мы хотели сделать что-то, что чтит ноу-хау и наследие моего отца. Существует большая разница между искусственным созданием нового голоса — против чего решительно выступал мой отец — и возвращением к жизни актера, чей голос глубоко укоренился в нашем коллективном воображении», — пояснила журналистам дочь Алена Дорваля Аврора Берже — министр солидарности и семьи Франции, лидер парламентской фракции «Возрождение».

Гендиректор ElevenLabs Мати Станишевски назвал проект по восстановлению голоса Дорваля «возможностью показать, как технологии могут чтить традиции и одновременно создавать новые возможности в кинопроизводстве». Созданный этой компанией искусственный интеллект способен обрабатывать текст и аудио на 32 языках.

Новый фильм Сталлоне называется Armor, в российской локализации — «Непробиваемые» или «Броня». Его премьера в России состоялась 2 января 2025 года, рейтинг на IMDb — 3.5, на «КиноПоиске» — 4.3, на сайте Rotten Tomatoes у картины 23 рецензии, и все отрицательные.

Авторы рецензий жалуются на скуку, отсутствие экшна, «заунывные диалоги», «маразматические шутки» и использование Сталлоне в качестве приманки при фактическом отсутствии в перерасчете на экранный хронометраж: его в фильме «ровно столько же, сколько в трейлере, хотя он заявлен в главной роли».

По сюжету Сталлоне — спец по ограблениям, который вместе со своей командой планирует налет на бронированный грузовик, откуда должен по заказу забрать ценное содержимое. Они устраивают дальнобойщикам — отцу и сыну — засаду, заблокировав их машины на мосту, но сталкиваются с отчаянным сопротивлением двух казавшихся «простыми хорошими парнями» водителей (Джейсон Патрик и Джош Уиггинс).

Обозреватель Variety писал, что боевик «сделан грамотно», но на выходе получился «посредственный материал», и при всех попытках придать сюжету динамику «саспенс заглох на мосту».