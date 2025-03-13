Итальянский банк UniCredit зафиксировал убытки на 570 млн евро из-за курсовой разницы, следует из его годового отчета за 2024 год, с которым ознакомился RTVI. Основной фактор — падение курса российского рубля, на который пришлось 458 млн евро потерь.

«Изменение резерва переоценки, связанное с курсовыми разницами, в основном обусловлено влиянием российского рубля (-458 млн евро), венгерского форинта (-87 млн евро) и чешской кроны (-63 млн евро)», — указано в отчете.

Несмотря на курсовые убытки, банк завершил 2024 год с чистой прибылью 9,7 млрд евро. Основной акцент был сделан на выплату дивидендов и выкуп акций: на эти цели UniCredit направил 10,4 млрд евро, что повлияло на снижение капитала группы.

Весной 2024 года ЕЦБ потребовал от UniCredit сократить бизнес в России. В конце 2024-го организация отчиталась о перевыполнении плана по сворачиванию бизнеса в России. Группа более чем на 50% сократила число клиентов в России, за год она заработала 577 млн евро — на 13,4% ниже показателя 2023 года.