В России производители обуви и одежды используют искусственный интеллект (ИИ), но пока скорее как эксперимент или если речь идет о дорогом индивидуальном заказе — либо «для вдохновения», когда идею дорабатывают дизайнеры. Об этом RTVI рассказали владелец бренда одежды Finn Flare Ксения Рясова и гендиректор и управляющий партнер сети обувных магазинов Zenden Александр Сарычев.

В массовом сегменте обувного производства разработок с помощью нейросетей «точно нет», сказал Сарычев.

«Это очень узкий сегмент, то есть это должна быть какая-то уникальная, очень модная, дорогая обувь, которая будет производиться в небольших количествах. Сейчас таких производств в России просто нет», — сообщил он.

По словам главы Zenden, разрабатывать уникальный дизайн обуви по индивидуальному заказу «очень сложно».

«Это нужно брать на фабрике, например, у китайского или российского производителя, колодки, на них все это сажать, потом эту модель дорабатывать с помощью ИИ. <…> Может быть, какие-нибудь кроссовки, еще что-то такое, потому что зачем дорабатывать базовые ботинки, сандалии, кеды, и так там куча вариантов есть», — рассудил он.

Сарычев допустил, что идут какие-то эксперименты на этом направлении. Но сам по себе обувной бизнес в России сейчас не подразумевает разработки большого количества подобных «авторских коллекций», продолжил он.

Собеседник RTVI обратил внимание, что если на популярных маркетплейсах в массовом сегменте обувь продают по 2-3 тыс. рублей, а тапочки — дешевле 1 тыс. рублей, то необычная дизайнерская пара будет стоить уже в районе 15-20 тыс. рублей и выше.

«Но это будет какой-то уникальный тапок, с уникальным дизайном, на котором человек выделится», — пояснил он.

Кроме того, как рассказал Сарычев, в России есть несколько стартапов, которые используют сложные технологии и 3D-моделирование для изготовления обуви на заказ. Он не исключил, что в таких ситуациях могут быть использованы и нейросети.

«На 3D-принтере печатается колодка, на этой колодке производится обувь единичная — но там цена будет, естественно, как за индивидуальный пошив, это не конвейер. Там, в принципе, можно и в дизайн поиграть с помощью ИИ», — высказал мнение Сарычев.

Он предположил, что нейросети активнее используются в производстве одежды, потому что «там попроще»

«Там вполне себе вероятно [применение нейросетей при разработке], потому что и принты, и рисунки — это все как раз может генерить интеллект», — сказал гендиректор Zenden.

Рясова в беседе с RTVI подтвердила, что при разработке одежды бренда действительно используются нейросети. При этом она подчеркнула, что «это чистой воды вдохновение».

«Мы используем нейросеть только для вдохновения, потому что все равно дизайнеры делают лучше, они просто задают техзадание, а потом переделывают все по-своему. Я не слышала, чтобы кто-то мог это делать [целиком с помощью нейросетей], потому что пока что люди делают это лучше», — подчеркнула она.

Нейросети и чат-боты очень помогают в рабочем процессе, продолжила Рясова.

«Если бы это было нецелесообразно, мы бы не стали на это тратить деньги. Это заменяет очень много человеко-часов, избавляет от особенно неприятного рутинного труда, типа писания карточек», — пояснила собеседница RTVI.

О том, что компаниям для создания карточек товара более оптимально использовать искусственный интеллект, говорит и Сарычев.

«[С помощью ИИ] дорабатывают дизайн. То есть, когда берется готовое изделие, например, одежда, и вместо того, чтобы проводить фотосессию, используется искусственный интеллект, который достраивает и модель, и лица может менять, и окружение», — отмечает эксперт.

В январе стало известно, что стартап Syntilay выпустил первую обувь из полиуретана, дизайн которой «разработала» нейросеть, а затем ее напечатали на 3D-принтере. Каждая пара, как уверяют в компании, неповторима и изготавливается индивидуально под заказчика. Поддержкой стартапа занимается сооснователь Reebok Джо Фостер.