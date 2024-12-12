Нынешние власти Молдовы не хотят заниматься приднестровским урегулированием, а до этого возможность была во многом упущена. Об этом в специальном интервью RTVI рассказал экс-президент республики, лидер Партии социалистов Игорь Додон.

Игорь Додон, возглавлявший Молдову с 2016-го по 2020 год, напомнил, что около восьми раз встречался с главой непризнанного Приднестровья Вадимом Красносельским. Встречи проходили и в Кишиневе, и в Бендерах.

«Вы знаете, на том этапе все думали, что всё будет так, статус-кво [сохранится] еще очень много-много лет. <…> Потому что тогда конъюнктура была другая, и все думали, что, слушайте, ничего не горит: вот пройдут президентские выборы 2020 года, и после этого сядем и договоримся. Хотя я считаю, что, да, тогда мы упустили возможность», — признал экс-президент.

Додон подтвердил, что выступал и выступает за «особый статус Приднестровья в рамках единой Республики Молдова».

«Приднестровцы были категорически против. Они говорили, что Приднестровье независимое и «мы никогда не будем в составе единой Молдовы»», — рассказал политик.

По его мнению, нынешнему президенту Майе Санду (она победила Игоря Додона на выборах 2020 года) урегулирование «невыгодно исходя из разных соображений».

Как отметил Игорь Додон, не стоит отказываться от формата «5+2», хотя сейчас он не работает из-за военного конфликта между Россией и Украиной, выступающих в нем в роли посредников.

«Я, может быть, слишком оптимистично настроен. <…> Я очень надеюсь, что следующий год будет годом начала конца ***** [военного конфликта] на Украине», — поделился он с RTVI.

Игорь Додон также отметил, что, хотя его Партия социалистов выступает против вступления страны в ЕС, в любом случае было бы неправильным вести с Брюсселем переговоры о евроинтеграции Молдовы без Приднестровья.