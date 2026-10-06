Модернизированная бронированная ремонтно-эвакуационная машина БРЭМ-80 производства Концерна «Уралвагонзавод» прошла полный цикл испытаний. Как рассказали в пресс-службе Концерна, машина получила усиленную защиту от беспилотников и связь шестого поколения.

«Техника оснащена механизированной сцепкой, которая позволяет эвакуировать технику без выхода экипажа из машины. Все изменения внесены с учетом применения в зоне СВО. Кроме того, специалисты Концерна УВЗ протестировали помехозащищенность связи шестого поколения в условиях радиоэлектронного подавления, а также испытали механизированную сцепку под предельными нагрузками при буксировке тяжелой бронетехники на пересеченной местности», — пояснили в пресс-службе.

Там обратили внимание на то, что конструкторы усилили защиту БРЭМ-80 от кумулятивных снарядов, дронов и осколков артиллерийских боеприпасов. Новые радиосредства шестого поколения обеспечивают помехозащищенную связь.

«Безусловно, механизированная сцепка — одно из ключевых новшеств машины. Ранее для закрепления буксирных тросов военнослужащим приходилось покидать БРЭМ под огнем противника. Теперь вероятность ранений для экипажа снизилась кратно. Помимо того, для расчистки дорог, проходов и фиксации на грунте БРЭМ-80 оборудована сошником-бульдозером», — отметили в Концерне.

Опыт СВО, как заметили там, показал, что эвакуация поврежденных машин — одна из самых опасных задач на передовой.

«Модернизация БРЭМ-80 была направлена в первую очередь на безопасность экипажа. Все новшества позволяют выполнять работу быстрее и с минимальным риском для жизни экипажа. Серийное производство обновленных машин уже запущено, техника поставляется в российские войска», — рассказали представители «Уралвагонзавода», добавив, что БРЭМ-80 создана на шасси танка Т-80 и оснащена мощным газотурбинным двигателем.

«Силовая установка позволяет запускать двигатель машины при температурах до минус 40 °C за несколько минут, что обеспечивает ее эффективное применение в любых климатических зонах, включая арктический регион. Тяговые характеристики машины в одиночку позволяют буксировать не только российские или советские, но и более тяжелые образцы западной бронетехники. Более того, БРЭМ-80 может буксировать сразу по несколько танков», — подытожили в пресс-службе.