Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку акима Алматы Ерболата Досаева, последнего действующего представителя т.н «назарбаевской гвардии». Вместо него крупнейший город страны, который остается ее финансовой и неформальной политической столицей, возглавил первый заместитель президентской администрации Дархан Сатыбалды.

Вечером 24 мая стало известно, что отправлен в отставку Ерболат Досаев, глава акимата Алматы — крупнейшего города Казахстана. Он занимал эту должность с 31 января 2022 года. Спустя несколько часов депутаты городского парламента (маслихата) Алматы на внеочередной сессии поддержали предложенную президентом Казахстаном кандидатуру нового акима — им стал Дархан Сатыбалды, занимавший до этого пост первого заместителя главы администрации президента.

Отправленный в отставку Ерболат Досаев один из самых опытных казахских карьерных политиков. С 2003 года он трижды возглавлял различные министерства: финансов, здравоохранения и экономики, а также государственный холдинг «Казына» и Национальный банк страны. Досаев был последним действующим руководителем такого уровня, выдвинутым при прежнем президенте Казахстана Нурсултане Назарбаеве и сохранившем свой пост после событий января 2022 года.

Сменивший Досаева Дархан Сатыбалды считается креатурой Токаева, с которым он познакомился во время их совместной работы в сенате парламента в 2018 году. После избрания Токаева президентом Сатыбалды стал послом Казахстана в Узбекистане, возглавлял администрацию Туркестанской области, откуда в январе 2025 года пришел на должность первого руководителя главы администрации президента, где должен был курировать регионы.

Пост главы так называемой «южной столицы» Казахстана — одна из наиболее весомых должностей в неформальной казахстанской властной иерархии. Несмотря на то, что в Астане в течение последних 25 лет сконцентрировалась административная ветвь власти, Алматы продолжает оставаться не только финансовой и культурной, но и неформальной политической столицей страны.

Сама же отставка Ерболата Досаева стала неожиданной, поскольку его деятельность и ситуация в Алматы не давала поводов, по крайней мере публичных, для принятия такого решения.

«Представитель старой кадровой школы»

«Уход Досаева с поста акима был неожиданностью, хотя, скорее всего, он был согласован еще в прошлую пятницу, когда Алмату неформально посещал президент», — рассказал RTVI казахстанский политолог Данияр Ашимбаев.

Он считает, что причиной смены акима Алматы стало то, что «все-таки Досаев считается представителем старой кадровой школы, а президент любит выдвигать людей, которые уже состоялись при нем».

Ашимбаев напомнил, что после январских событий 2022 года уход Досаева с поста главы Нацбанка и назначение акимом Алматы воспринимались неоднозначно, однако «он себя все равно показал хорошим управленцем и, что важно, хорошим политиком».

«Ездил на встречи, встречался с бизнесом, не бегал от встреч с населением, периодически ругался, но в Алматы без этого никак. Работа проводилась большая и по текущим сетям, и перспективному развитию. Бюджет города вырос достаточно, множество проектов было запущено, и в том числе огромную работу проводил по сносу незаконно построенного жилья, очень быстро и системно вник в работы жилищно-коммунального хозяйства, градостроительство. При этом данные по социологии всегда показывают, что Алматы — самый недовольный всем город в стране», — отмечает политолог.

Что касается сменщика Досаева Дархана Сатыбалды, по словам собеседника RTVI, сложно дать характеристику его деловым качеством, поскольку он «слишком часто менял места работы и больше чем на два года почти нигде не задерживался».

В то же время Ашимбаев отметил, что, работая на посту главы Туркестанской области, Сатыбалды запомнился «проведением большого количества мероприятий, конференций, круглых столов по развитию духовных ценностей, по развитию семейных ценностей, многочисленными встречами с имамами и представителями духовенства, а также мероприятиями по развитию казахского языка».

Илья Никитин