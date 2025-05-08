Из-за глобального потепления торнадо, смерчи и ураганы будут все чаще появляться в разных регионах России, в том числе в Москве. Об этом RTVI рассказал ведущий научный сотрудник Пущинского центра биологических исследований РАН Алексей Карнаухов.

Ранее климатолог Алексей Кокорин сообщил агентству «Москва», что в России все больше смерчей и торнадо, и их количество будет только расти. Он отметил, что для столицы это вряд ли будет характерным явлением, но «сильных ветров, порывов порядка 30 м/с у нас однозначно будет больше, и нам нужно к этому адаптироваться».

Карнаухов в беседе с RTVI подтвердил, что в Москве и других регионах России стали чаще фиксироваться сильные ветры с порывами до 30 метров в секунду, а также торнадо.

«Ну да. Я, собственно, об этом постоянно говорю — о том, что мы живем в эпоху глобального потепления, а глобальное потепление — это не просто чисто арифметический рост показаний термометра. Вообще вся климатическая система меняется, увеличивается количество паров воды, а пары воды — это такой своеобразный двигатель атмосферных процессов. Поэтому они становятся более интенсивными — ураганы, смерчи, торнадо», — заявил Карнаухов.

Он добавил, что такие вещи происходят по всему миру, напомнив, что, например, в США, которых «терзают ураганы», есть своя «аллея торнадо». Кроме того, продолжил эксперт, в разных точках планеты наблюдаются «температурные климатические аномалии» — то есть очень высокие или очень низкие температуры.

«Воздушные массы стали двигаться быстрее, они перемещаются на большие расстояния и с большей скоростью. Дожди стали более интенсивными. Поэтому наводнения в последнее время часто происходят в совершенно необычных регионах», — уточнил собеседник RTVI.

Ученый отметил, что в России «подходящий ландшафт для торнадо», так как в стране встречаются холодные и теплые воздушные массы, из-за чего возникают «большие контрасты, температурные инверсии», что и приводит к появлению торнадо, или смерча, как его называют специалисты. Он уточнил, что метеорологи регистрируют «увеличение частоты» этого природного явления.

«Реально увеличилось количество смерчей также в районе Сочи, Анапы. Там характерный регион — межгорье: с одной стороны — Крымские, с другой — Кавказские горы. И вот через это межгорье холодные воздушные массы попадают в район Черного моря, где сталкиваются с теплыми средиземноморскими воздушными массами. Из-за этого возникает атмосферная инверсия. А это, в свою очередь, приводит к частым наводнениям, такому явлению, как “бора”, и к смерчам, которые стали более частым явлением», — рассказал собеседник RTVI.

«Планета превратится в подобие Венеры»

Говоря о том, как долго может длиться этот процесс, эксперт отметил, что все будет зависеть от того, удастся ли человечеству «стабилизировать климат».

«Пока климатические изменения развиваются по экспоненциальному закону или, как говорят в народе, в геометрической прогрессии. Если, например, за весь XX век температура на нашей планете увеличилась где-то примерно на 0,8 градуса, то за 25 лет XXI века она тоже увеличилась — примерно на 0,8 градуса. Ускорение достаточно серьезное. Если оно сохранится, то каждые следующие 100 лет рост температуры будет увеличиваться в 5 раз», — сообщил он.

В конце XXI века, по его словам, температура на планете может составить уже 4 градуса тепла, в конце XXII века — 20 градусов, а к окончанию XXIII века — 100 градусов.