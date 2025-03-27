В случае необходимости оказать пациенту специализированную медицинскую помощь в больнице другого региона, решение о направлении будет принимать не врач и пациент, а специализированная врачебная комиссия медицинской организации, принявшей заявление, либо поликлиники по месту жительства. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на Минздрав. Член Общественного совета по защите прав пациентов при Росздравнадзоре, президент «Национального агентства по безопасности пациентов и независимой медицинской экспертизе» Алексей Старченко сравнил это решение с «новым крепостным правом» и назвал его ненужным бюрократическим барьером для пациента, сообщает «Медвестник». Члены комитета Госдумы по охране здоровья в разговоре с RTVI ответили на критику медицинской реформы.

По словам главы комитета Госдумы по охране здоровья Сергея Леонова, решение Минздрава продиктовано необходимостью оптимизировать потоки пациентов и обеспечить им возможность попасть на прием.

«В ряде медицинских учреждений, которые оказывают специализированную медицинскую помощь, возникает очередь на получение помощи, и пациенты жалуются, что они не могут ее получить. А в других учреждениях того же профиля очереди нет, и пациенты могут получить такую же качественную медицинскую помощь», — пояснил депутат.

Леонов признался, что не понимает, почему новые поправки назвали «крепостным правом», так как они позволяют ускорить процесс лечения и снизить объем взаимодействия с официальными структурами.

«В чем крепостное право? Я не понимаю. В чем преимущество — понятно, что пациент получает в кратчайшие сроки лечение и выздоравливает вместо того, чтобы он тратил нервы, писал жалобы, потому что он не может попасть в то учреждение, в которое направил его врач. Или, например, что операция откладывается или необходимо ждать там три или четыре месяца», — сказал он.

Заместитель председателя комитета по охране здоровья Алексей Куринный, в свою очередь, обратил внимание на то, что пациенты уже «прикреплены» к клиникам в своих регионах.

«Это самое условное «крепостное право» уже прописано сегодня в двух федеральных законах в сфере здравоохранения, где написано, что специализированную медицинскую помощь могут оказывать учреждения в рамках соответствующей территориальной программы государственных гарантий — соответственно, в рамках региона, если есть соответствующее учреждение, она и там и должна оказываться», — заявил он.

По словам депутата, в настоящий момент практика, когда пациентов могли направить на лечение в другие регионы сами врачи, «сворачивается», так как из-за нее регион теряет деньги и не может тратить бюджетные деньги оптимальным образом.

«На мой взгляд, возможность лечения в других учреждениях других регионов должна быть у пациентов так же, как и возможность выбора — такая конкуренция, которая подстегивала бы в том числе региональные учреждения повышать качество оказания медицинской помощи», — заключил он.