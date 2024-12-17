Госдума во втором и в третьем чтениях приняла закон о введении специальных рублевых счетов для выплат иностранным агентам. Инициатива обязывает внесенных в реестр иноагентов хранить доходы от результатов их интеллектуальной деятельности, продажи недвижимости, сдачи ее в аренду на спецсчетах.

Законопроект о спецсчетах для иноагентов внесли в Госдуму в ноябре. В числе авторов инициативы значатся 429 депутатов во главе с председателем палаты парламента Вячеславом Володиным. 17 декабря депутаты поддержали поправки и приняли закон единогласно — 411 депутатов проголосовали «за», голосов против и воздержавшихся не было, передает корреспондент RTVI.

Как будут устроены спецсчета иноагентов

Согласно закону, выплаты иностранным агентам за использование результатов интеллектуальной деятельности и брендов должны будут зачисляться только на специальный рублевый счет, открытый в уполномоченном банке. При этом на имя иноагента может быть открыт только один спецсчет.

Распоряжаться денежными средствами со спецсчета иностранные агенты смогут только после отмены статуса иноагента, пояснял ранее Володин.

На спецсчета будут зачисляться доходы иноагентов, полученные в результате отчуждения или сдачи в аренду недвижимости и транспортных средств, а также доходы от процентов по вкладам в банках и от долевого участия в организациях, в том числе в виде дивидендов.

Если на момент осуществления платежа у плательщика отсутствует информация о реквизитах специального счета, то он открывается принудительно «на имя иностранного агента на основании заявления плательщика». Отказ от открытия или несообщение о своем статусе может быть расценено как неисполнение иноагентом своих обязанностей.

Закон устанавливает нормы о списании средств с таких спецсчетов.

«Списание денежных средств со специального счета по обязательствам иностранного агента осуществляется в случае взыскания этих денежных средств в бюджеты бюджетной системы РФ и в иных случаях, установленных правительством РФ», — следует из законопроекта.

Речь идет о налогах, пенях, штрафах, неустойках и прочих обязательных платежах, — пояснил глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев во время обсуждения.

Также в законопроект добавили норму, согласно которой данные иноагентского счета не считаются банковской тайной. Они будут публиковаться на сайтах российских банков.

Единогласно принятый закон вступит в силу с 1 марта 2025 года. Некоторые его нормы касается тех иноагентов, которые попали в реестр до этой даты. Прежде всего, они будут обязаны открыть специальный рублевый счет в течение 15-ти дней со дня вступления в силу новых норм.

«Революционные поправки»

Глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев заявил, что закон о спецсчетах направлен на защиту суверенитета России.

«Иноагенты тратят заработанные в России деньги не только на то, чтобы расшатать наше внутригосударственное единство, но и также на финансирование киевского преступного неонацистского режима и его вооруженных сил, о чем они сами, не скрывая, наперебой, как раз об этом перед нами похвалятся, поэтому предлагаемые нами правовые меры реагирования на антироссийские акции иностранных агентов абсолютно понятны и закономерны», — сказал депутат.

Первый закон об иноагентах Госдума приняла в 2012 году, напомнил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Он заявил, что одобренные сегодня нормы «нам надо было принимать годы назад». По словам Володина, «в других странах, особенно тех, кто со своей стороны делает все, чтобы защитить от вмешательства извне, такие решения принимались еще в конце тридцатых годов». Примером такого подхода спикер Думы назвал законодательство США и Франции.

«Мы с вами созерцаем как пример законодательство Франции, очень жесткое, есть нормы, до которых нам далеко. И, может быть, правильно было бы профильному комитету по безопасности изучить законодательство», — считает Володин.

Во время обсуждения депутат Госдумы Андрей Луговой заявил, что это «революционные поправки», реализация закона ударит по иноагентам. «Мы услышим вой собак Баскервилей со всех болот», — ожидает парламентарий.

Во время выступления Луговой также предложил сократить «иностранное участие» на российских музыкальных платформах.

«Я вчера решил обратиться к одной из музыкальных платформ «Яндекс.Музыка» чтобы посмотреть какие самые прослушиваемые песни, допустим, за вчерашний день. Из сотки песен две — иноагентов. Причем, знаете, таких иноагентов будь здоров, один из которых заявляет: «Деньги, которые я получаю за выступления в России, я трачу на ВСУ» <…> Я считаю что музыка — это пропаганда, это то, что влияет на молодежь. И я думаю, мы отдельно этот вопрос изучим на нашей комиссии по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела <…> Не должно быть иностранного участия [на российских музыкальных платформах] либо не более 20%, а то мы так далеко с вами не уедем», — заявил он.

Депутат Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев сообщил о намерении разработать поправки, согласно которым доходы иноагентов будут направляться на нужды Вооруженных сил России.

«Видимо, также необходимо зеркально поступать с доходами, которые от них образуются, чтобы наше государство могло изымать эти средства, проценты, дивиденды и направлять их на нужды российской армии. Я думаю, что эти средства иностранных агентов будут приносить еще и большую пользу. Морально это будет абсолютно правильно и зеркально по отношению к тем недружественным акциям которые Запад применяет по отношению к замороженным российским счетам», — заявил он.

Реакция признанного иноагентом Льва Шлосберга*

Комментируя инициативу Госдумы о спецсчетах, заместитель председателя партии «Яблоко» Лев Шлосберг* заявил RTVI, что считает закон об иноагентах репрессивным и направленным на «борьбу с политическим инакомыслием».

«Если мне не изменяет память, этот закон вводит 20 запретов для лиц, внесенных в реестр иностранных агентов. Я не удивлюсь, если этих запретов в ближайшее время станет 120. <…> Все ограничения, вводимые против лиц, внесенных в реестр иностранных агентов, прямо нарушают нормы второй главы российской Конституции, но ни один суд в России ни в одном процессе не принял решение в пользу лиц, внесенных в реестр <…> На этом не остановятся, а будет движение дальше, и будет хуже», — сказал политик.

Рассуждая о нормах принятого закона в части доходов, Шлосберг* отметил, что не собирается продавать или сдавать квартиру, в которой живет. «Это мой дом. Я живу там, где я живу. Никаких изменений в моем имущественном статусе не будет», — подчеркнул зампредседателя «Яблока».

*внесен Минюстом России в реестр иноагентов