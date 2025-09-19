Рядом с телом гендиректора компании-производителя углеволокна Umatex (прежнее название АО «НПК «Химпроминжиниринг», структура «Росатома») Александра Тюнина была найдена предсмертная записка. Ее содержание приводит «МК».

«Я сам это сделал, устал бороться 5-й год с депрессией, становится всё хуже, нет сил», — говорится в тексте, написанном от руки на листке бумаги.

Тело Тюнина было найдено 19 сентября у его автомобиля на проселочной дороге в районе московского поселка Кокошкино. По информации телеграм-каналов, топ-менеджер покончил с собой, рядом с телом мужчины нашли винтовку. У главы Umatex остались жена и двое сыновей.

Александру Тюнину было 50 лет. В период с 2001 по 2013 год он возглавлял различные телекоммуникационные компании. В 2013 году занял пост исполнительного директора в крупном холдинге по производству композиционных материалов. В 2016-м был избран на должность гендиректора АО «НПК «Химпроминжиниринг», (позднее переименовано в Umatex).

Umatex — один из мировых лидеров по производству углеродного волокна широкого сортамента. В феврале 2023 года компания попала под санкции США.

Ранее телеграм-канал Baza писал, что с 2022 года погибли уже как минимум 17 топ-менеджеров крупных российских компаний, во многих случаях следствие усмотрело признаки самоубийств. В частности, в июле в Москве был найден мертвым вице-президент «Транснефти» Андрей Бадалов. Он погиб после падения с балкона 17-го этажа своего дома. Предварительной причиной гибели Бадалова называлось самоубийство.