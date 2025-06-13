Глава Республики Алтай Андрей Турчак назвал «вандалами» и «провокаторами» граждан, которые выступили против муниципальной реформы. Накануне активисты частично перекрыли трассу на перевале Чике-Таман и призвали президента России Владимира Путина «остановить беспредел Турчака».

«Мы осуждаем вандалов, которые неуважительно относятся к священному Алтаю и его сакральным местам. И сами же нарушаем покой духов, идя на поводу у провокаторов. Именно такие устроили вчера вакханалию на перевале Чике-Таман, перекрыли движение по федеральной трассе и вовлекли в нее наших жителей», — сообщил Турчак.

Глава республики заявил, что есть «десятки законных способов доносить свою позицию до власти», например, во время регулярных встреч с жителями, которые он проводит каждую неделю. Турчак призвал «беречь мир» в регионе и не поддаваться на провокации.

13 июня прокуратура Республики Алтай заявила, что 12 июня на перевале Чике-Таман в Онгудайском районе прошло несанкционированное публичное мероприятие, из-за которого движение на трассе было ограничено.

В ходе проверки полицейские выявили организаторов и активных участников незаконного мероприятия, составив протоколы об административных правонарушениях.

Двух организаторов привлекли к ответственности по статье 20.2, часть 3 КоАП РФ. Они провели публичное мероприятие без уведомления властей, что создало неудобства для инфраструктуры и транспорта. Шесть участников получили протоколы по статье 20.2, часть 6.1 КоАП РФ за участие в несанкционированном собрании.

UPD: в МВД сообщили, что организаторы и активные участники митинга получили от 13 до 14 суток административного ареста. Местная активистка Аруна Арна заявила, что к зданию суда пришли сотни человек, чтобы поддержать протестующих, а слова поддержки выразили в том числе участники СВО.

12 июня на трассе перевала Чике-Таман несколько человек устроили акцию протеста. Они держали плакаты с призывами к Владимиру Путину «остановить беспредел» Турчака и врио главы правительства Республики Алтай Александра Прокопьева, сына основательницы компании «Эвалар» Ларисы Прокопьевой.

Протестующие также потребовали сохранить двухуровневую систему самоуправления.