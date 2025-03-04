Мужчины, которые на 8 Марта хотят сделать любимой даме предложение выйти замуж, должны выбирать не какой-то общий букет, а ориентироваться на вкусы возлюбленной. Об этом RTVI рассказали флорист-декоратор Татьяна Весенняя и специалист школы флористики «Роза Каира» Валерия Мартынова.

Весенняя отметила, что с символической точки зрения для подарка на 8 марта лучше всего подойдут такие цветы, как мимозы и тюльпаны: «Весенний цветок — красиво и ни к чему не обязывает».

Если мужчина хочет сделать подарок занятой девушке или женщине, у которой нет времени на уход за цветами, то ему лучше всего обратить внимание на специальные варианты, которые предлагают цветочные салоны, отметила эксперт.

«Можно заказать корзину из живых цветов — это мускари, нарциссы, которые достаточно просто иногда поливать. Они уже посажены и не требуют замены воды — это всегда актуально и свежо», — сказала Весенняя.

На вопрос, какие цветы подходят для того, чтобы сделать девушке предложение, флористка ответила, что в таких ситуациях лучше всего «полагаться на свой вкус, на вкус женщины, к которой он идет»: «Классика — это, конечно же, розы».

Мартынова в беседе с RTVI также отметила, что если мужчина собрался звать любимую замуж, то лучше выяснить сначала, какие цветы она любит.

«Если говорить про символизм — это роза, калла и, возможно, какие-то весенние цветы, потому что у людей есть разные вкусы, и кто-то воспринимает первоцветы как создание чего-то нового. Все-таки это первые цветы в году», — отметила она.

На вопрос, какой букет должен принести мужчина, если решил вдруг разорвать отношения, Мартынова ответила, что «на расставание люди не приносят с собой цветы».

«Если как утешительный бонус — мне кажется, любые. Если мы говорим о стереотипе, связанном с желтыми тюльпанами — мне кажется, что этот символизм уже ушел в небытие», — резюмировала она.