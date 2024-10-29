Следователи выясняют, кому принадлежит хищное животное, которое напало на мальчика в Ангарске на территории цирка-шапито «Дикий драйв». Об этом RTVI сообщила глава пресс-службы СУ СК по Иркутской области Светлана Павликова. Возбуждено уголовное дело. В цирке «Дикий драйв» в беседе с RTVI назвали фейком распространенную в СМИ информацию об инциденте.

Что произошло в Ангарске

Shot пишет, что вечером 28 октября отец мальчика привел его в цирк «Дикий драйв», чтобы «сделать несколько фотографий с дикими животными». По данным канала, никаких выступлений там в этот день не было.

Когда мальчика фотографировали с хищницей из рода пантер, та напала на него. Пострадавшему наложили пять швов. Shot утверждает, что хищница «была привита от бешенства, у нее есть сертификат».

Мать мальчика Светлана Князева сообщила РЕН ТВ, что когда она прибыла в цирк и зашла в вагончик, то увидела сына «всего в крови» и «изодранного». Она отметила, что не была к этому готова и думала, что он «просто упал, плакал».

По словам женщины, у ее сына повреждены спина, рука и нога, а директор цирка «в ногах просил прощения». Князева добавила, что ее бывший муж, с которым в цирке был ребенок, «регулярно без предупреждения забирал» его.

Что сообщили в цирке

Представитель цирка «Дикий драйв» заявил RTVI, что представленная в СМИ информация — фейк.

«Это информация фейковая, у нас нет в представлении никаких пантер. Сейчас директор занимается этой информацией, почему разносится эта фейковая информация», — сказал он.

«ИрСити» уточняет, что 28 октября у цирка был выходной день, никаких представлений не было. В самом цирке изданию сообщили, что команда отработала в Иркутске два с половиной месяца, при этом в Ангарске прошло четыре представления, и «ни на одном не работают пантеры в программе, можно тысячу доказательств собрать».

«Нам уже звонили из прокуратуры, сказали: “придите”. Мы придем, конечно, я уполномоченного отправил в прокуратуру, журналистов тоже вызвали. Не надо фейки распускать. Два факта соберите: в понедельник цирк не работал, и в программе пантеры не участвуют», — рассказал представитель «Дикого драйва».

По его мнению, за этой ситуацией стоят «зоошизики», которые «болеют за животных» и «пытаются сделать так, чтобы в России цирк остался без животных».

Как отреагировали власти

Глава пресс-службы СУ СК по Иркутской области Светлана Павликова сообщила RTVI, что хищница, напавшая на ребенка, была на территории цирка, сейчас выясняется, кто ее владелец.

«Да, действительно, эта дикая кошка ни в каких их шоу, которые они в настоящий момент представляют и рекламируют, не участвует. Но это не значит, что ее не было на территории цирка. И животное тоже не фейк, оно находилось на территории цирка. Мы установим, кому оно принадлежит», — отметила она.

В управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии заявили, что в августе «Дикий драйв» получил предостережения о недопустимости нарушения закона после того, как не сообщил о проведении гастролей по региону. После появления информации об инциденте с ребенком ведомство согласовывает внеплановую проверку с областной прокуратурой.

Ангарская межрайонная природоохранная прокуратура сообщила, что проводит проверку в связи с нападением хищника на ребенка в передвижном цирке. В ведомстве отметили, что «оценят законность приобретения диких животных, их содержания в условиях передвижного цирка».