Минобрнауки сняло с должности директора Института этнологии и антропологии РАН Дмитрия Функа, несмотря на открытое письмо ученых в его поддержку, рассказали RTVI два источника в институте. По их сведениям, исполняющим обязанности назначили профессора РАН, бывшего депутата Госдумы от «Единой России» Алексея Загребина.

«Директор уволен в связи с решением учредителя, без объяснения причин», — рассказал один из источников. По его словам, решение министерства принято на фоне сложной обстановки внутри коллектива института, который две недели назад опубликовал открытое письмо министру образования Валерию Фалькову. В нем сотрудники жаловались на давление, оказываемое на действующего директора.

«Начиная с лета 2023 года целенаправленно в устной форме распространяется информация о скором отстранении от должности Д.А. Функа и приходе в Институт на роль исполняющего обязанности директора А.Е. Загребина, много лет назад — до ухода в политику — занимавшегося региональной финно-угорской историографией. Считаем эти информационные вбросы … и давление на директора нашего Института абсолютно неприемлемыми», — говорится в письме, под которым на сегодня подписались 132 сотрудника из порядка 180.

«Завтра у нас будет ученый совет, первым пунктом там — вручение медали Ордена «За заслуги перед отечеством» II степени профессору Функу. Второе — представление врио директора ИЭА РАН. На ученый совет приедут люди из министерства, и представят нового и.о. директора. Посмотрим, что будет на ученом совете, думаю, там прозвучит вопрос — а почему вдруг?», — сказал RTVI один из источников.

Ряд ранее опрошенных RTVI сотрудников института связал сложившуюся ситуацию с бывшим директором института, а в настоящее время его научным руководителем, академиком РАН Валерием Тишковым, который в 1992 году был министром по делам национальностей. Должность директора института он занимал с 1989 по 2015 годы.

По данным RTVI, 13 февраля в институте прошло общее собрание коллектива, на котором большинство собравшихся, в том числе Тишков, дали положительную оценку работе института.

RTVI отправил запрос в Минобрнауки.