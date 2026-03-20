Сообщение от руководителя в мессенджере о сокращении не считается официальным уведомлением об увольнении, рассказала RTVI юрист в области трудового права Рината Шайдуллина. Как правильно проходит процедура увольнения при оптимизации и что делать, если работодатель нарушает закон — в нашем материале.

«У нас законом, Трудовым кодексом, предусмотрена письменная форма уведомления. Письменная форма — это означает, что должен быть отправлен документ за подписью, печатью организации. И если такие решения принимаются, то существует определенный срок уведомления, например, о сокращении — не позднее чем за два месяца нужно людей уведомить. Об изменении каких-то условий труда — также за два месяца», — подчеркнула Шайдуллина.

Она добавила, что в случае, если уведомление об увольнении не было таким, как того требует закон, сотрудник всегда может пойти в суд и восстановиться на работе, а работодатель «понесет большие издержки на этот судебный процесс и на восстановление работника в дальнейшем».

Увольнение по ТК и ГПХ

Если говорить о сокращении сотрудников, которые подписали трудовой договор, то здесь механизм следующий: при оптимизации штата работодатель обязан уведомить сотрудников не позднее чем за два месяца, предложить им все имеющиеся вакансии в организации — вплоть до нижестоящих должностей.

«Сотрудники выбирают: если им что-то подходит — переходят на другие должности, а если не подходит — их через два месяца увольняют», — поясняет Шайдуллина.

Нарушениями со стороны компании считаются: отсутствие письменного уведомления, невыплата положенных сумм и непредложение альтернативных должностей.

Это не касается сотрудников на ГПХ, отмечает эксперт, так как в их случае действуют иные правила.

«По ГПХ не работают, по ГПХ оказывают услуги. Там два разных понятия: заказчик и исполнитель. ГПХ предполагает, что исполнитель не работает, а оказывает какую-то определенную услугу», — подчеркивает юрист. Как только услуга оказана и стороны подписали акт, сотрудничество может не продолжаться — и это не считается увольнением.

Угрозы уволить «по статье»: что делать

Если работодатель угрожает увольнением с негативной записью в трудовой книжке, Шайдуллина советует фиксировать все и собирать доказательную базу. «В дальнейшем, если его уволят, он также может пойти восстановиться в суд, получить достаточно большую компенсацию», — говорит она.

При этом не все основания для увольнения по статье 81 ТК РФ требуют предварительных взысканий. За однократное грубое нарушение — например, прогул — можно уволить сразу.

«Если мы говорим про неоднократность неисполнения обязанностей, то да, для этого должны быть какие-нибудь взыскания, замечания, выговор», — добавила собеседница RTVI.

Вместе с тем Шайдуллина отмечает, что сотрудника не могут уволить на основании «несоответствия квалификации занимаемой должности». Эксперт подчеркнула, что для этого в компании должно быть положение об аттестации, а сам работник — пройти проверку знаний.

«Знаете, у кого это реализовано хорошо? У врачей — раз в пять лет они сдают экзамены. Вот это то же самое, только другие работодатели также могут делать для своих работников», — приводит пример юрист. Если сотрудник не согласен с результатами, он вправе обратиться в независимый центр оценки квалификации и оспорить решение.

Когда идти к юристу или в трудовую инспекцию

Шайдуллина советует сотрудникам не затягивать и идти к юристу, как только они «почувствуют, что что-то идет не так».

«Лучше сразу пойти к юристу и с ним хотя бы проговорить порядок действий: что будет, если я буду делать так, а что будет, если иначе? И посмотреть на все риски со стороны», — добавила она.

В трудовую инспекцию на этом этапе, по ее словам, имеет смысл обращаться только при несчастном случае на производстве — в остальных случаях действует мораторий на проверки.