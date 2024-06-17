Крымский мост уже не имеет большого военного значения, поскольку «почти не используется» для перевозки военных грузов. Об этом заявил в интервью «РБК-Украина» спикер украинских Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук.

По его словам, сейчас уничтожение моста имело бы «уже не тот эффект».

«Меньше четверти общей нагрузки несет этот мост. <…>. Поэтому этот мост уже такого тактически-стратегического значения не имеет после тех повреждений, которые он получил в результате совместной операции СБУ и ВМС с атакой дронов», — заявил Плетенчук.

Несколько дней назад, 12 июня, руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов говорил, что Крымский мост якобы используется в военных целях и «будет использоваться, пока он есть».

В конце мая министр обороны России Андрей Белоусов сообщил о попытке ВСУ атаковать Крымский мост десятью ракетами ATACMS. Ракеты были перехвачены, удалось спасти «сотни жизней», заявил глава Минобороны.

В начале апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил Bild, что Киев готовит план нового контрнаступления, который включает разрушение Крымского моста. Британский таблоид The Sun утверждал, что ВСУ попытаются атаковать Крымский мост в середине июля.

После начала военной операции Крымский мост дважды подвергся атакам, которые привели к разрушениям и гибели людей. 8 октября 2022 года на мосту произошел взрыв, в результате частично обрушились два автомобильных пролета. Погибли пять человек. Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк назвал подрыв Крымского моста «одной из реализаций» своего ведомства.

17 июля 2023 года ВСУ атаковали Крымский мост надводными дронами, в результате взрыва погибла семейная пара, которая ехала по мосту. Следственный комитет после обеих атак возбудил уголовное дело о теракте. МИД России подчеркивал, что Крымский мост является «сугубо гражданским объектом».