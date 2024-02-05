За 2023 год импорт легковых автомобилей в Россию из Китая вырос на 539,67% по сравнению с 2022 годом, выяснил RTVI, изучив данные китайской таможенной статистики. В денежном выражении объем импорта достиг $11,66 млрд.

В 2022 году объем импорта китайских легковушек составлял только $1,68 млрд, следует из данных Главного таможенного управления КНР. Темп прироста тогда тоже вышел незначительный — всего лишь 10,66%. Предыдущий пик роста пришелся на 2021 год, тогда объем импорта из Китая составил $1,52 млрд, что в два раза больше объемов 2020 года — $0,5 млрд.

Под легковыми автомобилями подразумеваются все легковые автомобили и прочие моторные транспортные средства, предназначенные для перевозки менее 10 человек, относятся к 8703 группе товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности.

Импорт в Россию средств наземного транспорта в целом (кроме железнодорожных и трамвайных составов) за 2023 год вырос в два с половиной раза и составил $22,52 млрд против $6,28 млрд в 2022 году.

Замещение по-китайски

Объем китайских легковых автомобилей на российском рынке резко увеличился за последние два года, сказал в беседе с RTVI главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков. «В 2021 году доля китайских автомобилей составляла только 6,8%, а сейчас — это около 60%», — сказал он. Но в объем импортированных из Китая автомобилей входят не только китайские марки, но и автомобили зарубежных компаний, которые собирают в Китае (например, “Toyota”).

Несмотря на рост импорта из Китая, машины не стали от этого дешевле. «Китайская статистика не учитывает внутренние российские налоги. Наряду с тем, что автомобили везде дорожают, у нас они еще и подорожали по другим причинам. Рубль упал, ключевая ставка повысилась, утилизационный сбор на транспортные средства подорожал. У людей просто денег столько нет, чтобы все это дело покупать», — сказал Кадаков.

По его мнению, полного замещения китайскими автомобили ушедших из России западных марок не произошло. «Замещение — понятие растяжимое. Мы можем замещать в штуках или в свойствах автомобилей. Китайцы не привезли таких автомобилей, чтобы они были одновременно недорогими, более-менее доступными и полноприводными», — отметил эксперт.

При этом замещения «в штуках» пока тоже не наблюдается. По словам эксперта, в среднем в год в России ранее покупали 1,6-1,7 млн автомобилей. «В 2023 году продали примерно 1,056 млн авто, и это всех автомобилей, в том числе российских. Это говорит о том, что мы покупаем меньше, чем надо. Значит, замещение не произошло», — считает Кадаков.

Почему не стоит ждать переноса производств в Россию

Многие китайские производители опасаются вторичных санкций США, считает Максим Кадаков. «Внутри страны они защищены. Но в Китае кризис перепроизводства, и главная задача — наращивать экспорт. Мы помогли китайским компаниям стать экспортерами номер один. Но очень много машин продается на Ближнем Востоке, в Мексике, в Юго-Восточной Азии, даже в Европе. И хотя Россия — это важный рынок, но все другие вместе взятые рынки важнее России. Они не хотят попасть в ситуацию, что кто-то начнет запрещать им продавать в других регионах», — отметил эксперт.

Впрочем, санкции не помеха торговле автомобилями, так как машины — товары народного пользования, и они не подпадают под санкции. «А вот развития производств или вкладывания каких-то средств в российские производства они сторонятся. Подальше от тех российских предприятий, что в санкционных списках», — заявил собеседник RTVI.

Сами китайские производители сохраняют зависимость от западных технологий. Они используют зарубежное оборудование: конвейерные линии, обрабатывающие центры, испытательное оборудование, программное обеспечение. «Есть производственная зависимость, есть зависимость и от экспортных рынков. Одно дело — продавать автомобили, а другое — развивать промышленность в стране, которая находится под жесточайшими санкциями. Никто в явном виде в ближайшее время никакие производства не будет», — отметил Кадаков.

Прогноз объема продаж автомобилей в России на 2024 год у эксперта, скорее, позитивный. «Оптимистичный вариант — 1,75 млн, базовый — 1,25 млн и пессимистичный — 1,075 млн. Это лучше, чем в 2023 году», — считает он. Но больше автомобилей не повезут, они на рынке в избытке, и компании пересматривают объемы поставок. «В 2023 году планы были сумасшедшие, глаза горели. А сейчас понимают, что весь этот объем нужно продать. Продажи будут идти, но темпы роста упадут», — заключил Максим Кадаков.