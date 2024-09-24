Около бара в селе Боровиха Алтайского края произошла перестрелка, один подозреваемый задержан, сообщили RTVI в ГУ МВД по региону. По данным источника RTVI, в результате пострадали четыре человека, телеграм-каналы пишут о пяти.

В алтайском управлении МВД уточнили, что перестрелка в Боровихе произошла в ночь на 23 сентября.

«Группа лиц, вооруженная предметами, похожими на оружие, грубо нарушила общественный порядок», — сообщило алтайское управление Следственного комитета (СК).

В результате перестрелки несколько посетителей бара получили огнестрельные ранения, у одного из них тяжелые травмы, указывает СК.

После инцидента задержан 41-летний подозреваемый. Во время обысков правоохранители изъяли четыре единицы травматического оружия.

Возбуждены уголовные дела по статьям о хулиганстве, совершенном с применением оружия (п. «а» ч. 3 ст. 213 УК), и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 111 УК).

Телеграм-канал «112» пишет, что сначала к бару в Боровихе приехали двое неизвестных и «провели беседу с местными парнями, которые отдыхали в заведении», после чего «из кустов появились еще несколько человек, которые начали стрелять направо и налево». В результате пострадали пять человек, говорится в публикации.

По информации телеграм-канала Shot, всего в перестрелке участвовали 15 человек. По данным канала, группа лиц «вышла из кустов и начала палить из травматов», после чего злоумышленники «добивали своих жертв». В результате пять человек пострадали, один в реанимации, утверждает канал.

Нападавшие скрылись на Honda, был объявлен план «Перехват», пишет Shot. Причина конфликта не называется. По данным Shot, пострадавшие — жители Боровихи.