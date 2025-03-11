Разработчик ПО для видеоаналитики NtechLab внедрил в Анапе систему на базе искусственного интеллекта, которая помогает отслеживать автомобили водителей, лишенных прав, а также машины с номерными знаками, снятыми с учета. Об этом сообщила RTVI пресс-служба компании.

Сотрудникам анапского ГАИ раздали программно-аппаратный комплекс (ПАК): камеру и ноутбук с программным обеспечением. На ноутбук загружается база данных с номерными знаками — около 35 миллионов по всей России. Система автоматически сканирует номерные знаки машин, попадающих в поток, и сравнивает их с этой базой.

Если система находит совпадение, на экране ноутбука появляется уведомление, и сотрудники ГАИ могут сразу начать задержание. Также уведомления можно отправить через телеграм-бота нескольким адресатам для более оперативного реагирования.

Такой подход помогает быстро выявлять нарушителей и делает работу полиции более эффективной.

Далее внедрить систему планируют и в Сочи — столице Краснодарского края.

Генеральный директор NtechLab Алексей Паламарчук рассказал, что комплекс полностью автономен и эффективно работает даже в сложных условиях, например, при плохой видимости или во время движения автомобиля ГАИ.