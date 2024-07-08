В Англии за три дня раскупили красное платье бренда ME+EM, в котором появилась Виктория Стармер во время первого обращения к нации своего супруга, нового премьер-министра Великобритании Кира Стармера. Об этом RTVI рассказала одна из жительниц Лондона.

На сайте бренда, основанного Клэр Хорнби, указано, что изделия ME+EM отличает «интеллигентный стиль для интеллигентных женщин».

Стоимость платья контрастной прострочки, цвета «калифорнийский мак», составляет около 275 фунтов (около $350), пишет Elle. При создании модели была использована устойчивая к складкам ткань.

Выбор платья также можно назвать данью уважения принцессе Уэльской Кейт Миддлтон, которая в настоящий момент проходит лечение из-за онкологического заболевания, отмечает издание.

«В последние годы, член монаршей семьи выходила в платьях этого бренда на выставку цветов Chelsea Flower Show, во время своего визита в Копенгаген, а также во время встречи с девочкой Милой, которой Миддлтон пообещала надеть платье розового цвета, если и когда они встретятся в ходе ее визита в Шотландию», — отмечает Elle.

Красный цвет платья также вписывается в традиционные цвета лейбористской партии, добавило издание. Эластичная талия и карманы также называют подходящим выбором для женщины, чьи слова и действия будут подвергаться всестороннему анализу в ближайшие годы.