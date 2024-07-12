Миноритарии Соликамского магниевого завода могут получить иски об изъятии дивидендов в случае, если у них заберут акции по суду. Об этом рассказал в интервью RTVI исполнительный директор Ассоциации розничных инвесторов Илья Херсонцев.

Сама ситуация, когда у миноритариев Соликамского магниевого завода изымают акции, закладывает потенциальную мину под организованные торги, считает Херсонцев.

“У нас на торгах сейчас более 100 эмитентов, которые были в свое время приватизированы. Мы понимаем, что Московская биржа и Банк России выступают на стороне инвесторов, защищают саму систему. Мы, конечно, не ожидаем, что ко всем эмитентам будут иски, но потенциально риск есть. И регулятор вынужден на этот риск реагировать”, — сказал он.

По словам Херсонцева, есть практика, когда у собственников забирают акции и подают иск по выгоде, которая накопилась за все время владения ими: за вывод акций или дивиденды.

“Эта история не заканчивается тем, что изъяли акции, теперь живите спокойно. Инвестор рискует получить следующий иск. Мы не знаем, будет он или нет, но судя по общей логике риск есть. Мало приятного. И это просто потому, что ты — тот самый инвестор, которого позвали на биржу просто поинвестировать”, — сказал Херсонцев.

Дело об изъятии акций Соликамского магниевого завода появилось в 2021 году. Генпрокуратура истребовала в пользу государства 89,4% акций у его четырех основных владельцев. Миноритариев, которым принадлежат оставшиеся акций, к делу тогда не привлекли. Но впоследствии прокуратура заинтересовалась и их активами. Дело привлекло внимание Банка России, Мосбиржи и Госдумы, поскольку “может подорвать доверие к биржевой торговле и вызвать отток капитала на зарубежные площадки”.