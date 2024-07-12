Инвесторам нужен второй раунд или постоянно действующая программа по обмену иностранных акций “Яндекса” на российские на следующие три года. Об этом рассказал в интервью RTVI исполнительный директор Ассоциации розничных инвесторов Илья Херсонцев.

Новый акционер российского «Яндекса» обменял 99% акций внутри биржевого “Яндекса”. “Общая сумма акций — около 50 миллионов. Это означает, что 1% — это 500 000 акций, а у нас был 1 000 000 акционеров по заявлениям Яндекса. Получается, что от 100 тыс до 200 тыс человек с одной-двумя акцией пока попали мимо схемы. Естественно, есть оправдание, что это мало, всего 1%. Но если это мало — просто заплатите им эти деньги”, — сказал он.

По мнению Херсонцева, нужен второй раунд или постоянно действующая программа на следующие три года, когда инвестор может прийти и обменять акции. Ситуацию, когда нужно было подать заявку на обмен за месяц-два, он считает не совсем правильной.

“Там много аргументов на самом деле, но они слабоваты хотя бы потому, что люди считали, что “Яндекс” — это российская компания. Внезапно выяснилось, что она голландская, что мы с вами все это время ходили в голландский поисковик. Для многих это было неожиданно”, — добавил Херсонцев.

Проблемы с обменом акций начались после того, как нидерландский Yandex N.V. продал российский бизнес консорциуму инвесторов ЗПИФ «Консорциум.Первый». Обмен акций стал частью процесса создания «дочки» Yandex N.V. в Калининградской области. При этом в депозитариях Euroclear и Clearstream хранилась часть бумаг Yandex N.V., принадлежащих российским акционерам.